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YDP-UBP Görüşmesi Tamamlandı, Gündem "Çatı Aday"

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ‘çatı adayı’ konusunu görüşmek için gerçekleştirdiği UBP ziyareti tamamlandı.
YDP-UBP Görüşmesi Tamamlandı, Gündem "Çatı Aday"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ‘çatı adayı’ konusunu görüşmek için gerçekleştirdiği UBP ziyareti tamamlandı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, istişarelerde bulunduklarını ve alınan görüşleri parti yetkili organları ile değerlendireceklerini ifade ederek, bir yol haritası çizeceklerini söyledi.

Arıklı, yetkili kurulların kararına göre diğer siyasi partilerle de görüşmeyi düşündüklerini kaydederek, yapılacak değerlendirmeler sonrasında açıklama yapacaklarını belirtti.

 TATAR: GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK

Başbakan Ersin Tatar da, görüş alışverişinde bulunduklarını ve mevcut süreci değerlendirdiklerini ifade ederek, her partinin kendi yetkili kurullarında değerlendirmelerini yapacağını söyledi.

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