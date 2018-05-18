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YDÜ, şampiyonluk için Güzelyurt’ta

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YDÜ, şampiyonluk için Güzelyurt’ta
YDÜ, şampiyonluk için Güzelyurt’ta

KKTCBF Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde 2017-2018 sezonunun şampiyonunu
belirleyecek olan final serisinin 4.maçı bu akşam saat 19.30’da LAÜ’nün cezası nedeniyle Güzelyurt
Spor Salonunda oynanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi 7 maçlık serinin 4.maçında bu akşam LAÜ’nün
cezası nedeniyle Güzelyurt spor salonunda saat 19.30’da karşı karşıya geliyor. 4 maç kazanım
esasına göre oynanan seride YDÜ ilk üç maçta rakibini farklı skorlarla mağlup etmeyi başardı ve
seride 3-0 önde bulunuyor. YDÜ bu akşam ki maçı kazanması halinde Şampiyonluğunu ilan edecek

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