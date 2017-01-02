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Yeni Bir Yıl “2017”

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Fırat Borak

Yeni bir yılın gelmesi ile birlikte, geride kalmış ve yaşanılan tüm hadiselerin de hüznü beraberinde  geliyor tabi ki...

Bizim yeni yıldan beklentilerimiz, biraz daha fazla olsa gerek...

Gerek vicdanen, gerek yaşadığımız yer olarak, gerekse; içinde bulunduğumuz geri kalmışlık olarak...

Öncelikle, eğitim ve sağlığın eşit şartlarda olduğu bir Dipkarpaz istiyorum...

Siyasi emeller uğruna kullanılmayan ve sadece geleceği için mücadele eden bir Dipkarpaz istiyorum...

BARIŞ, BİRLİK BERABERLİK  VE KARŞILIKLI SEVGİ SAYGININ OLDUĞU BİR DİPKARPAZ İSTİYORUM...

“Ben” diyerek yaşayan ve bundan beslenen insanların olmadığı, “Biz” diyebilen kardeşlerimizin olduğu bir yıl diliyorum...

Ankara’da, İstanbul’da, Silopi’ de, Cizre’de, Van’da.... İnsanların ölmediği, Anaların ağlamadığı ve sadece kardeşliğin yaşam sürdüğü, yeni bir yıl diliyorum...

Bir Türk’ün Kürt kardeşine, bir Kürt’ün Türk kardeşinin ölümüne sevinmediği, bu toplumların sadece “Müslümanlık” çatısı altında birleştiği bir yıl olsun istiyorum...

Diktatörlüğün son bulduğu, suçsuz yere cezaevinde yatan tüm kardeşlerimin özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum...

Allahtan sağlık, sıhhat ve güzellik dileyen herkesin, isteklerine kavuşmasını diliyorum...

Tüm Dünyada ve Kıbrıs’ta, eşit şartlarda barış istiyorum...

İyi insanların, kötü insanların gölgesinde kalmadığı ve her zaman  hayatta olup, dünyadaki güzellikler için mücadele ettiği bir yıl diliyorum...

Barış, kardeşlik, eşitlik ve sevginin sözde kalmayıp, icraata geçtiği bir yıl diliyorum...

Son olarak;

Allah’ın rahmetinin, inanan tüm insanların üzerine olmasını ve bu kardeşlerimizle; her gün, her an, her saniye dualarda buluşmayı diliyorum...

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun. 

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