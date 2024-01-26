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Yeni keşfedilen asteroid yarın Dünya’nın yakınından geçecek

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Gökbilimciler tarafından yeni tespit edilen asteroid 2024 BJ, yarın Dünya'ya yaklaşacak.
Yeni keşfedilen asteroid yarın Dünya’nın yakınından geçecek

Live Science sitesinin haberine göre, uçak büyüklüğündeki asteroidin Dünya'nın 354 bin kilometre yakınından geçeceği anlar, Sanal Teleskop Projesi'nin canlı yayınından izlenebilecek.

NASA'ya göre uçan uzay taşı Dünya'ya en yakın noktasına Türkiye saatiyle 20.30'da ulaşacak.

Bu mesafe, Dünya'nın Ay'a olan ortalama uzaklığından daha yakın olacak.

Herhangi bir risk yok

Sanal Teleskop Projesi'ne göre, 2024 BJ Dünya’ya "çok yakınlaşacak" olsa da, herhangi bir risk oluşturmayacak.

Gökbilimciler 2024 BJ olarak adlandırılan asteroidi ilk olarak 17 Ocak'ta tespit etti.

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