Yeniboğaziçi'nde Kumarhane Soygunu: Aracın Anahtarı Çalındı, Şüpheli Tutuklandı

Kumarhane Soygunu: Hırsızlık ve Tutuklama
Yeniboğaziçi'de 17 Mart 2024 tarihinde, akşam saatlerinde yaşanan olayda, bir kumarhane müşterisi olan H.Ö.S.(E-41), kumarhane içinde unutulan bir aracın kontak anahtarını alarak aracı çalmıştır. H.Ö.S, çaldığı aracı kumarhane park yerinden izinsiz bir şekilde sürerek kaçmıştır.
Polisin bilgilendirilmesi üzerine başlatılan detaylı soruşturma sonucunda, aranan şüpheli H.Ö.S, 2 Nisan 2024 tarihinde Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Bölgesi'ne geçmek isterken yakalanmış ve tutuklanmıştır.
Olayla ilgili soruşturma halen devam etmektedir.
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