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YKS 2023: TYT-AYT-YDT başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı

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ÖSYM tarafından YKS sınav takvimi açıklandı. Açıklamaya göre YKS 2023 başvuruları 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak.
YKS 2023: TYT-AYT-YDT başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı

ÖSYM’nin yayınladığı güncel sınav takviminde YKS 2023 tarihi ve YKS 2023 başvuru tarihleri duyuruldu. Açıklamaya göre YKS 2023 sınav tarihleri 17-18 Haziran 2023 günlerinde uygulanacak. TYT 17 Haziran’da, AYT ve YDT 18 Haziran’da uygulanacak.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS 2023 başvuruları 9 Şubat – 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak. YKS 2023 sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

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