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Zelenskiy özür dilemedi: ABD'deki olaylı toplantı sonrası ilk röportaj

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Ukraynalı lider, özür dilemeyi reddederek, "Başkan Trump'a ve Amerikan halkına saygı duyuyorum ama kötü bir şey yaptığımızı sanmıyorum," dedi.
Zelenskiy özür dilemedi: ABD'deki olaylı toplantı sonrası ilk röportaj

Ukrayna Lideri Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı olaylı görüşmenin ardından Fox News'e röportaj verdi.

Cumhuriyetçilerin "saygısızlıkla" suçladığı Zelenskiy'ye Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği soruldu. Ukraynalı lider, özür dilemeyi reddederek, "Başkan Trump'a ve Amerikan halkına saygı duyuyorum ama kötü bir şey yaptığımızı sanmıyorum," dedi.

Trump ve Zelenskiy'nin Washington'da Cuma günü gerçekleşen görüşmesinde tansiyon yükselince Ukrayna'nın nadir toprak mineralleri üzerine yapılması beklenen anlaşma da imzalanmadı.

Ukrayna liderinin ziyareti, Trump'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı Oval Ofis'teki görüşmenin kaosa ve çatışmaya dönüşmesinin ardından yarıda kesildi.

Röportajında, "Aynı tarafta olmalıyız ve Başkan Trump'ın bizimle aynı tarafta olmasını umuyorum. Bu, Putin'i durdurmak için çok önemli," diyen Zelenskiy, "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı tutumunu değiştiremem. Ve bunu istemiyorum. Bizi öldürüyorlar," ifadelerini kullandı.

Toplantıda neler oldu?

Sansasyonel toplantı, Ukrayna ile ABD arasındaki ciddi anlaşmazlıkları gözler önüne serdi.

İlk olarak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Zelenskiy'ye Ukrayna'nın savaşmaya devam etmek için yeterli sayıda insan gücüne sahip olmadığını söylediğinde görüşmenin tonu değişti. Ukrayna Lideri ise JD Vance'in Ukrayna'ya gelmediğini ve bunu söyleyemeyeceğini savunarak, "Gelin de görün," dedi.

Zelenskiy, Kiev'in ısrar ettiği güvenlik garantilerine duyulan ihtiyacı vurgularken, Trump ise Zelenskiy'nin sözünü keserek ABD'nin Ukrayna'ya için halihazırda yaptıklarına "minnettar olmasını" söyledi.

Trump, "Daha müteşekkir olmalısınız. Elinizde kart yok. Bizimle birlikte kartlarınız oluyor. Ama biz olmadan, hiç kartınız yok," dedi. "Ülkenizin başı büyük belada" diye devam eden ABD Başkanı, "Bunu kazanamazsınız," diye ekledi.

ABD'nin askeri yardımı sayesinde Ukrayna'nın üç yıldır kendini savunabildiğini yineleyen Trump, "Eğer askeri teçhizatımız olmasaydı bu savaş iki haftada biterdi," ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise "Putin'den duyduğum kadarıyla üç gün içinde," diye karşılık verdi.

ABD'nin Ukrayna mineralleri için sunduğu ilk anlaşma taslağı, 14-16 Şubat'ta Almanya'da gerçekleşen Münih Güvenlik Konferansı'nda tartışma konusu olmuştu.

ABD'nin bu taslakta Ukrayna minerallerinin neredeyse yarısını istediği ve karşılığında ise hiçbir şey sunmadığı iddia edilmişti. Zelenksiy konferans sırasında anlaşma taslağını reddettiğini açıklamıştı.

Zelenskiy basına tepki gösterdi

Ukrayna lideri, tansiyonun yükseldiği anların basında geniş yer bulmasına tepkiliydi.

Görüşmelerin basına yansımasını değerlendiren lider, "Bence iyi değildi çünkü çok farklı diyaloglarımız vardı. Medyaya her zaman açığım ama çok hassas şeyler var. Partnerlerimizin durumu doğru anlamasını istiyorum ve ben de her şeyi doğru anlamak istiyorum. Bu, arkadaşlığımızı kaybetmemekle ilgili," ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, son olaylı toplantıya rağmen Trump'la ilişkilerin düzeltilebileceğine inandığını dile getirdi.

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