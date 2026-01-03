ABD'nin Venezuela saldırısına tepkiler ne oldu?

ABD'nin Venezuela'ya saldırı düzenlemesinin ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "yakalanıp ülke dışına çıkarıldığını" açıklamasının ardından ülkelerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye'den itidal çağrısı gelirken, Venezuela'nın müttefiki Rusya ABD saldırılarının "bağımsız bir devletin egemenliğinin ihlâli" olduğunu belirtti.

Kolombiya, Venezuela sınırına asker konuşlandırdı.

Venezuela hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin "silahlı saldırı eyleminden" derin endişe duyduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Venezuela'ya, dışarıdan herhangi bir yıkıcı, askeri müdahale olmadan kendi kaderini belirleme hakkı tanınmalıdır" denildi.

Rusya ABD'yi saldırı düzenlemek için "temelsiz bahaneler" kullanmakla suçladı.

Rusya Maduro ve eşinin durumuna ilişkin de ABD'den açıklama istedi.Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu durumun derhal açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Bu tür eylemler, eğer gerçekleştiyse, bağımsız bir devletin egemenliğinin ihlâlidir. Egemenliğe saygı, uluslararası hukukun temel bir ilkesidir" denildi.

Türkiye'den itidal çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezuela'nın istikrarına önem verildiği belirtilerek, taraflara "itidalli davranma" çağrısı yapıldı:

"Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz."

Açıklamada Türkiye'nin Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde "her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduğu" da kaydedildi.

Yeni yılın ilk CHP mitinginde konuşan Genel Başkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Venezuela saldırısı hakkında sessiz kalmakla suçladı:

"Maduro seçimleri adil ve güvenli yapmadığında Maduro yanlış yapıyordu. O gün Erdoğan 'Kardeşim Maduro, dostum Maduro' diyordu. Bugün, randevu alabilmek için kıymetli toprak minerallerimizi feda ettiği Trump'ın Maduro'yu alıp da ülkesinden kaçırmasına tek kelime edememiştir."

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den, "Önemli olan bir kişi, bir başkasının ülkeye, yetkililere, hükümete ve millete küstahça bir şeyler dayatmaya çalıştığını fark ettiğinde, düşmana karşı dimdik durması ve direniş için göğsünü siper etmesi. Düşmana boyun eğmeyeceğiz" açıklaması geldi.

Kolombiya Venezuela sınırına asker konuşlandırıyor

Latin Amerika ülkelerinden de açıklamalar geliyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD saldırılarının ardından Venezuela sınırına askeri güçlerin konuşlandırılması emrini verdiğini söyledi.

Petro, Washington'ın eylemlerini Latin Amerika'nın "egemenliğine saldırı" olarak nitelendirdi ve bunun insani bir krize yol açacağını söyledi.

Solcu cumhurbaşkanı durumun "diyalog" yoluyla çözülebileceğini belirtti.

Arjantin'in aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Javier Milei, Trump'ın Maduro'nun "yakalanarak ülke dışına çıkarıldığı" paylaşımını alıntılayarak, bunun "özgürlüğün ilerlediğini" kanıtladığını söyledi.

Arjantin, ABD'nin müttefiki.

Şili'deki mevkidaşı, Devlet Başkanı Gabriel Boric ise bölgesel çatışmanın engellenmesi ve barış çağrısında bulundu.

Boric X paylaşımında, "Şili Hükümeti olarak, ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği askeri eylemlerle ilgili endişemizi ve kınamamızı ifade ediyor ve ülkeyi etkileyen bu ciddi krize barışçıl bir çözüm çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İspanya'dan arabuluculuk teklifi

İspanya, ABD ile Venezuela arasında yaşanan krizde arabuluculuk teklifinde bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İspanya gerilimin azaltılması ve itidal çağrısında bulunuyor" dedi.

İspanya, Maduro'nun resmen kazandığı ancak muhalefetin itiraz ettiği 28 Temmuz 2024 seçimlerinin sonuçlarını tanımamıştı. Muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez Urrutia, seçimden sonra Venezuela'dan Madrid'e kaçmıştı.