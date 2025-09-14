  • BIST 10372.04
  • Altın 4843.947
  • Dolar 41.3226
  • Euro 48.481
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

Avrupa Basketbol Şampiyonası Heyecanı Lefkoşa, İskele ve Girne’de Dev Ekranlarda

» »
Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı, Lefkoşa, İskele ve Girne’de basketbols everlerle buluşuyor.
Avrupa Basketbol Şampiyonası Heyecanı Lefkoşa, İskele ve Girne’de Dev Ekranlarda

Üç belediye, vatandaşların büyük coşkuyu hep birlikte yaşayabilmesi için merkezi meydanlarda dev ekranlar kuruyor.

Dev ekranların kurulacağı yerler:

  • Lefkoşa: Kızılbaş parkı Lefkoşa

  • İskele: Long Beach Sahili

  • Girne: Amfitiyatro

Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın da mücadele ettiği şampiyonada heyecan doruğa çıkarken, basketbol severler milli maçların yanı sıra final karşılaşmalarını da dev ekranda izleyebilecek.

Maç Programı:

  • Final: 15 Eylül Pazar, saat 20.30

Etkinlikler sırasında taraftarlar için çeşitli ikramlar ve sürpriz etkinlikler de düzenlenecek. Ailelerin, gençlerin ve spor tutkunlarının bir araya geleceği dev ekran gösterimleri, basketbolun coşkusunu meydanlara taşıyacak.

Lefkoşa, İskele ve Girne belediyeleri, tüm sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Basketbolda yeni MHK göreve başladı10 Eylül 2025 Çarşamba 09:32
  • Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?08 Eylül 2025 Pazartesi 19:44
  • Baf Ülkü Yurdu yeniden Basketbol'a dönüyor...06 Eylül 2025 Cumartesi 12:48
  • Ceylin, Melikgazi’den Gençler Birliği’ne05 Eylül 2025 Cuma 16:54
  • Eren Can Torun Karşıyaka'dan Soyer Spor Kulübü'ne05 Eylül 2025 Cuma 10:22
  • Basketbol Süper Ligi 8 takım, 1. Ligi 8 takım...04 Eylül 2025 Perşembe 12:51
  • Avrupa Şampiyonası'nda 12 dev adam 5'te 5 galip ve ilk 16'da04 Eylül 2025 Perşembe 08:38
  • Basketbol 2. Lige 3 yeni takım katılacak03 Eylül 2025 Çarşamba 09:51
  • Sokak Basketbol Turnuvaları devam ediyor, işte takvim01 Eylül 2025 Pazartesi 10:56
  • Basketbolda alt yapılara rekor başvuru29 Ağustos 2025 Cuma 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti