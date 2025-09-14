Avrupa Basketbol Şampiyonası Heyecanı Lefkoşa, İskele ve Girne’de Dev Ekranlarda

Üç belediye, vatandaşların büyük coşkuyu hep birlikte yaşayabilmesi için merkezi meydanlarda dev ekranlar kuruyor.

Dev ekranların kurulacağı yerler:

Lefkoşa: Kızılbaş parkı Lefkoşa

İskele: Long Beach Sahili

Girne: Amfitiyatro

Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın da mücadele ettiği şampiyonada heyecan doruğa çıkarken, basketbol severler milli maçların yanı sıra final karşılaşmalarını da dev ekranda izleyebilecek.

Maç Programı:

Final: 15 Eylül Pazar, saat 20.30

Etkinlikler sırasında taraftarlar için çeşitli ikramlar ve sürpriz etkinlikler de düzenlenecek. Ailelerin, gençlerin ve spor tutkunlarının bir araya geleceği dev ekran gösterimleri, basketbolun coşkusunu meydanlara taşıyacak.

Lefkoşa, İskele ve Girne belediyeleri, tüm sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti.