  • BIST 11261.52
  • Altın 5965.266
  • Dolar 42.9461
  • Euro 50.5276
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAKahve ve çikolata 'masum' ikili olmayabilir

Ayia Napa’da iş adamına ateş açma, Güney Lefkoşa’da cinayete teşebbüs

» »
Ayia Napa’da dün bir iş adamının evine kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açıldığı, Güney Lefkoşa’da da 19 yaşındaki bir gencin cinayete teşebbüsten tutuklandığı bildirildi.
Ayia Napa’da iş adamına ateş açma, Güney Lefkoşa’da cinayete teşebbüs

Ayia Napa’da dün bir iş adamının evine kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açıldığı, Güney Lefkoşa’da da 19 yaşındaki bir gencin cinayete teşebbüsten tutuklandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, ateş açma olayında herhangi bir yaralanma olmadığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü yazdı.

Haberde, 19 yaşındaki gencin de 20 Aralık’ta meydana gelen cinayete teşebbüs olayıyla bağlantısının tespit edilmesi üzerine dün tutuklandığı ve öldürmeye çalıştığı 85 yaşındaki adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis bugün İsrail’de 10’uncu üçlü zirveye katılacak22 Aralık 2025 Pazartesi 13:36
  • Kıbrıslı Rum ressam Yorgos Gavriil’in evine patlayıcı madde ile saldırıldı!19 Aralık 2025 Cuma 14:00
  • Güney Kıbrıs’ta çiftçiler ve öğretmenler eylemde18 Aralık 2025 Perşembe 17:57
  • İran, Kıbrıs’a nota verdi17 Aralık 2025 Çarşamba 13:47
  • Rum başsavcılığı yabancı birinin evlilik yoluyla Kıbrıs vatandaşı olma talebini reddetti16 Aralık 2025 Salı 12:48
  • BAE, Güney Kıbrıs’ı Avrupa’ya yönelik enerji kavşağı yapmayı hedefliyor15 Aralık 2025 Pazartesi 13:46
  • Ay. Napa'da çaldığı araçla polis araçlarına çarpan zanlı, yaya olarak İngiliz üslerine kaçtı!15 Aralık 2025 Pazartesi 13:41
  • Hristodulidis, Hahn ile görüştü: Çözüm için sıkı çalışmalıyız11 Aralık 2025 Perşembe 16:15
  • Rum Meteoroloji’den ‘sarı’ alarm11 Aralık 2025 Perşembe 16:13
  • Kıbrıs ile Sırbistan SOFA anlaşması imzaladı10 Aralık 2025 Çarşamba 19:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti