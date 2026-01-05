  • BIST 11702
Baf'ta 62 yaşındaki şahıs kendi arabasını kundakladı

Baf’ta cumartesi gecesi, 62 yaşındaki adamın kendi arabasını kundakladığı bildirildi.
Baf’ta cumartesi gecesi, 62 yaşındaki adamın kendi arabasını kundakladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, kundaklama sonucu çıkan yangının, adamın komşusu tarafından itfaiye gelmeden söndürüldüğünü ve arabada ciddi hasar meydana geldiğini yazdı.

Haberde, adamın tutuklandığı ifade edildi.

Evinde çalıntı para kasası ve pahalı saatler bulunan şahıs tutuklandı

Gazete, bir diğer haberinde ise Limasol’da 2 Ocak’ta yaşanan hırsızlık olayı soruşturması çerçevesinde 36 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını ve evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen para kasası ile pahalı saatler bulunduğunu yazdı.

Haberde, sorguya alınan şahsın, kasayı ve saatleri nereden bulduğuyla ilgili ikna edici bir açıklama yapamadığı ve tutuklandığı kaydedildi.

