Basketbolda toplantı yapıldı

Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Erkekler 1’inci ve 2’inci Lig ekiplerinin kulüp temsilcileri ile bir araya geldi.

TED Koleji’nde gerçekleşen toplantıda, Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, yönetim kurulu üyeleri, Ligler Direktörü Ali Tüzünkan ile kulüp antrenörleri yer aldı.

Toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı ve bşitiş tarihleri, yabancı kuralı ve diğer konularda kulüplerle görüş alış verişinde bulunarak kulüplerden de öneriler alındı.