Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Venezuela topraklarının bombalanması ve devlet başkanının gözaltına alınması, kabul edilemez bir çizginin aşılmasıdır.

Bu eylemler, Venezuela’nın egemenliğine yönelik ciddi bir hakaret ve uluslararası toplum için son derece tehlikeli bir emsaldir.

Uluslararası hukukun açık ihlaliyle devletlere saldırmak; şiddet, kaos ve istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bir dünyaya giden ilk adımdır.