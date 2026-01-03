Çin: ABD’nin hegemonik eylemleri uluslararası hukuku ve Venezuela’nın egemenliğini ihlal ediyor

Çin Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını “derin bir şokla” karşıladığını belirterek kınadı. ABD’yi başka ülkelerin egemenlik ve güvenliklerini ihlal etmeyi durdurmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Çin, ABD’nin egemen bir devlete karşı açıkça güç kullanmasını ve bu ülkenin devlet başkanını hedef alan eylemlerini derin bir şokla karşılamakta ve şiddetle kınamaktadır.

ABD’nin bu tür hegemonik eylemleri, uluslararası hukuku ve Venezuela’nın egemenliğini ciddi biçimde ihlal etmekte; Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde barış ve güvenliği tehdit etmektedir.

Çin buna kesin bir şekilde karşı çıkmaktadır.

ABD’yi uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerine uymaya ve diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeyi durdurmaya çağırıyoruz”