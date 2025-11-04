  • BIST 10899.69
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür: Tabuları yıktı, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini gösterdi!

Demirtaş hakkındaki AİHM kararına ilişkin olarak "Tahliyesi, Türkiye için hayırlı olacaktır" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı yayımladı
Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür: Tabuları yıktı, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini gösterdi!

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararına ilişkin olarak "Tahliyesi, Türkiye için hayırlı olacaktır" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı yayımladı. Demirtaş,"Tabuları yıktı, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini gösterdi!" dedi. Demirtaş, CHP lideri Özgür Özel'in de bugünkü grup toplantısında kendisinden özür dilemesinin bir cesaret örneği olduğunu belirterek; "Erdemli bir tavırla öz eleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz" açıklamasını yaptı. 

'Silahların kesin ve kalıcı olarak aradan çıkacağını çünkü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın süreci desteklediğini' belirten Demirtaş, "ayın cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış!" ifadelerini kullandı. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2016 yılında HDP’nin eş genel başkanları, grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve belediye eşbaşkanlarının tutuklandığı 4 Kasım'ın yıl dönümünde Meclis'te yaptığı konuşmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" dedi. 

 

Bahçeli'nin çıkışı ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Bahçeli'ye teşekkür ederek; “4 Kasım’la başlayan tasfiye siyasetinin artık sonlanması gerekir. Sadece Demirtaş ve Yüksekdağ değil, Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılmalı. Sürgündekiler ülkesine, tutsak siyasetçiler meydanlara, barış bu topraklara dönmelidir” ifadelerini kullandı. 

 

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da MHP lideri Bahçeli ve CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür ettiği bir mesaj yayımladı. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajı şu şekilde: 

"Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla öz eleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur.

Bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğümde yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyorken feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak aradan çıkacak; burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde sayın cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış!"

