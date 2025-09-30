Erdoğan: Kıbrıs'ta 'iki ayrı devlet' gerçeğinden hareketle KKTC’yi tanıma çağrımızı tekrarladık

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Yaşamını yitiren şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in Türk edebiyatının velut kalemlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, şair, yazar, mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler Bey'i bir kez daha rahmetle yad ediyor, ailesine ve sevenlerine sabrıcemil diliyorum. Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref eylesin." ifadelerini kullandı.

Kabine Toplantısı'nın gündeminde iç ve dış politikaya dair kritik konuların yer aldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son üç haftada gerçekleştirdiğimiz önemli programlarımızın kısa bir özetini yapmak istiyorum. 15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katıldık. Orada, Filistin'in yanı sıra Lübnan, Yemen, İran, Suriye ve son olarak Katar'a saldıran İsrail karşısında ortak tavır almanın önemine işaret ettik. Ziyaretimiz dostumuz, kardeşimiz ve müttefikimiz Katar ile dayanışmamızı göstermek açısından da manidardı.

17 Eylül'de ise Dışişleri Bakanlığımızın yeni yerleşkesinin temellerini attık. İki yıl içinde tamamlanması planlanan projeyle Hariciye Teşkilatımızı 334 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, modern, işlevsel ve çevre dostu bir yerleşkeye kavuşturacağız. 18 Eylül'de Şehit Yakınlarımız, Gazilerimiz ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ni icra ettik. Çektiğimiz kuralarla 630 kardeşimizin daha kamuya atamasını yaptık. Böylece kamu kurumlarımızda istihdam ettiğimiz şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayımız 51 bin 947'ye yükseldi. Yeni atamalarımızın bir kez daha hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, göreve başlayan kardeşlerime yüce Allah'tan başarılar diliyorum."

"BİRÇOK ÜLKEDEN MUHATAPLARIMIZLA GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU"

Genel Kurula hitabında, Gazze'deki katliamın yanı sıra Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Latin Amerika'ya, Türkiye'nin dış politikasında özel yer tutan bölgelere yönelik mesajlar verdiğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını bir kez daha çok güçlü biçimde savunduk. Ada'da 'iki ayrı devlet ve iki ayrı halk' olduğu gerçeğinden hareketle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrımızı tekrarladık. Küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık Projemiz ile aile kurumuna yönelik saldırıları yine insanlığın gündemine taşıdık. Hitabımız, Türkiye'nin 360 derecelik bakış açısıyla yürüttüğü, Doğu'ya ve Batı'ya aynı anda bakan çift başlı Selçuklu kartalından ilhamını alan dış politikasının adeta özü, özeti, çerçevesi niteliğindeydi."

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve bölge liderlerinin katıldığı Gazze konulu toplantının son derece verimli geçtiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplantıda, Gazze'de akan kanı durdurmak için neler yapabiliriz, liderler olarak bunu masaya yatırdık. İklim zirvesinde, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda devreye aldığımız uygulama ve reformlardan bahsettik. Genel Kurul marjında ayrıca aralarında Suriye, Libya, Kuveyt, Endonezya, Fransa, Kanada ve Vietnam'ın da olduğu birçok ülkeden muhataplarımızla ikili görüşmelerimiz oldu. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de yine görüştüğümüz isimlerdendi."

"İŞKUR GENÇLİK PROGRAMIMIZDAN 100 BİN ÖĞRENCİMİZ FAYDALANDI"

Erdoğan, 19 Eylül'deki Türkiye Kooperatifler Buluşması'nda, "2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Strateji ve Eylem Planı"nın tanıtımını yaptıklarını anımsatarak, şunları ifade etti:

"Buluşmada, kooperatiflerimiz için yeni müjdelerimizi paylaştık. Geçtiğimiz yıl kooperatiflerimizin yararlanabileceği destek kalemlerinde 2 kat artış yapmıştık, bu yıl destek tutarını 2,5 katına çıkardık. Aynı şekilde makine, ekipman ve demirbaş alım desteğini 400 bin liradan 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteklerini 60 bin liradan 150 bin liraya yükselttik. Nitelikli personel istihdamı desteğini ise 1 kişi için yıllık 204 bin liradan 266 bin liraya, 2 kişi için 408 bin liradan 532 bin 800 liraya çıkardık. Bunların da hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük sahnesi olan TEKNOFEST'in 13'üncüsünün 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, 19 Eylül'de TEKNOFEST 2025'i ziyaret ederek gençlerin coşkusuna ortak olduklarını anlattı.

Eserleri, fikirleri ve projeleri ile Türkiye'nin istikbal yürüyüşüne eşlik eden gençleri tebrik eden Erdoğan, "Şunu da bir kez daha tüm kalbimle ifade etmek istiyorum, TEKNOFEST nesli, tıpkı mirasını devraldıkları Alparslanlar, Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler gibi inşallah tarih yazacak, tarihi değiştirecek. Biz de bu gençliğin hayallerine ulaşmasını kolaylaştırmak için üzerimize ne düşüyorsa ziyadesiyle yapıyoruz ve yapacağız." diye konuştu.

Erdoğan, bu yıl başında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu dönemki kontenjanımızı yine 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla bugünkü kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. İnşallah 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedefliyoruz. Üniversiteli gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

"ÜLKEMİZİN DURUŞUNU ÇOK NET BİÇİMDE KAYDA GEÇİRDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sene güçlü bir heyetle iştirak ettikleri BM 80. Genel Kurulu'nun genel görüşmelerini her açıdan en verimli şekilde değerlendirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk-Amerikan toplumunun öncü isimlerinden Amerikan iş çevrelerine, düşünce kuruluşlarından uluslararası yatırımcılara kadar pek çok kesimle bir araya geldik. Bu toplantılarda özellikle Türkiye'nin sunduğu yatırım ve ticaret fırsatlarını misafirlerimize anlattık. Birleşmiş Milletlerin tam karşısındaki Türkevi'miz, diplomasinin kalbinin attığı bir merkez olarak yine göz doldurdu. Bir diğer dikkat çekici husus şudur, İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80'inci Genel Kurul'a Filistin davası damgasını vurmuştur. 22 Eylül Pazartesi günü Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında düzenlenen iki devletli çözüm konferansına ilgi oldukça yoğundu. Konferansa katılarak ülkemizin duruşunu çok net biçimde kayda geçirdik."

Erdoğan, ertesi gün BM Genel Kurulu'na hitap ettiğini belirterek, "Hitabımızda, Gazze'de yaşanan ve artık soykırım boyutunu aşıp 'toplu kıyıma' evrilen vahşete vurgu yaptık. Gazzeli kardeşlerimizin 23 aydır kesintisiz maruz kaldığı zulmü rakamlarla fotoğraflarla ortaya koyduk. Uluslararası toplumu, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlıklara karşı harekete geçmeye çağırdık." diye konuştu.

"HEMEN HİÇ KİMSE, İSRAİL'LE VE NETANYAHU HÜKÜMETİYLE YAN YANA GELMEK İSTEMİYOR"

"Yolsuzluk soruşturmalarından dolayı iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun sırf koltuğunu korumak uğruna bölgeyi hatta dünyayı ateşe sürüklediğini artık hemen herkes kabul ediyor." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortada bir devlet aklının değil; kandan ve kaostan beslenen bir katliam kadrosunun olduğu çok net görülüyor. Bir avuç ülke dışında hemen hiç kimse, İsrail'le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor. 80'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bunun bir nevi turnusolü oldu. Genel Kurul'da Birleşik Krallık ve Fransa'nın içinde yer aldığı 10 Batılı ülke daha Filistin'i tanıdıklarını açıkladı. Her ne kadar gecikmiş de olsa, Güvenlik Konseyi üyesi iki ülkenin Filistin devletini tanıması fevkalade önemlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158'e ulaşmasından, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

"BUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN TANIMANIN HAKKINI VERMEKTİR"

Tanımanın ilk adım olarak takdire şayan olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bundan sonra yapılması gereken ise tanımanın hakkını vermektir. Bunun yolu da 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin vücut bulması için çaba harcamaktan geçiyor. Diğer türlü, atılan adım eksik kalacaktır. İsrail'in tüm gayreti de zaten bunun içindir. Batı Şeria'yı ilhak etme ve Gazze'yi insansızlaştırma politikalarının arka planında, özgür Filistin Devleti ihtimalini tamamen yok etme niyeti vardır. Bunun da maksadı 'Büyük İsrail Projesini' hayata geçirmektir.

Burada şunu, hiç çekinmeden, açık açık ifade etmek durumundayım. Türkiye, şu an her iki projenin de karşısındaki en büyük engellerden biridir. Ülkemizin ve şahsımızın son dönemde hedefe konulmasının esas sebebi, kararlı duruşumuzu çok net ortaya koymamızdır. Ne küresel siyonist lobinin baskılarına eyvallah ediyoruz ne de onların içimizdeki tetikçilerinin karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz. Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz."

"MUHALEFETİN GEÇİRDİĞİ HİSTERİ NÖBETLERİ KARŞISINDA TAVRIMIZ YILLARDAN BERİ DEĞİŞMEMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün özgürlük, adalet için mücadele eden mazlumların yanında olduğunu dost-düşman herkesin çok iyi bildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bunu bilmeyen, bilse bile kabullenemeyen bir tek ana muhalefettir. Daha düne kadar Orta Doğu'ya bakınca sadece bataklık görenlerin, Gazze'nin kahraman evlatlarına terörist iftirası atanların, 'Bize ne Gazze'den, bize ne Suriye'den, Libya'dan, Somali'den' diyen vicdansızların, bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur. Bunlar dün de gönül coğrafyamıza yabancıydı, bugün de dünyada ne olup bittiğinden habersizler. Bunlar dün de vizyonsuzdu, ufuksuzdu, kifayetsizdi, ülkemizin başarılarını çekemiyorlardı, bugün de haset çukurunda debelenip duruyorlar. Hükümetimizin uyguladığı vicdanlı, ilkeli, itibarlı, cesur ve çok boyutlu dış politikayı bir türlü kavrayamıyorlar; böyle giderse hiç anlamayacaklar. Ne diyelim? Yazık, gerçekten çok yazık. Muhalefetin geçirdiği histeri nöbetleri karşısında bizim tavrımız, yıllardan beri hiç değişmemiştir."

"GAZZELİ MASUMLARIN DUASI YETER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 milyonun emanetini taşıdıklarını, yüklerinin de vazifelerinin de çok ağır olduğunu dile getirdi.

Nefeslerini boş işlerle, boş tartışmalarla, boş siyasetçilerle heba edemeyeceklerini aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Küçük düşünen, dış politikaya sığ bakan, yolsuzluklarına destekçi bulmak için Batılı patronlarına 'sizin çıkarınızı en iyi biz koruruz' diye yalvaran zavallıları kale almadık, bugün de onları ademe mahkum ediyoruz. Varsın gözünü kin ve nefret kaplamış muhterisler idrakinde olmasın. Bize, Filistinli mazlumların duası yeter, bize Gazzeli masumların duası yeter. Filistin halkının ve milletimizin hayır duasına mazhar olabiliyorsak, onların takdirini alabiliyorsak, ne mutlu bize. Gerisi boştur, laf-ü güzaftır. Rabbim bizi ömrümüzü adadığımız Filistin davasını hakkıyla savunmaktan geri koymasın diyorum."

TRUMP İLE GÖRÜŞME

New York'taki yoğun temasların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, 25 Eylül'de Beyaz Saray'da Trump ve heyetiyle kapsamlı, verimli, içerikli bir görüşmelerinin olduğunu söyledi.

İkili ticaret, yatırım, enerji, savunma sanayii konuları başta olmak üzere, birçok hususu Trump ile dostane bir ortamda ele aldıklarını vurgulayan Erdoğan, Trump'ın ilk döneminde beraber belirledikleri 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları istişare ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze mezalimini, İsrail’in artan saldırganlığını, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmelerin gündemlerinin üst sırasında olduğunu vurguladı.

Suriye'deki istikrarın muhafazası ve Orta Doğu'da barış ortamının egemen kılınmasına yönelik hususları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, yorumcusuyla muhalefetin, tam bir cinnet halinde Amerika ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının tek nedeni, ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmesidir. Onlar başka şeyler bekliyorlardı ama hevesleri kursaklarında kaldı. Hayal kırıklığına uğradılar, şimdi bunun öfkesiyle sağa sola saldırıyorlar. Ama ne yapsalar beyhude. Güneşi balçıkla kapatamazlar, hakikatlerin üzerini yalanlarla örtemezler.

Bizim temel prensibimiz, Türkiye'nin menfaatlerini her zeminde en güçlü şekilde savunmaktadır. Milletimizin kısa, orta, uzun vadeli çıkarları neyi gerektiriyorsa, biz 23 yıldır hep onu yaptık, yarın da aynısını yapacağız. Şayet biz muhalefetin ne dediğine baksaydık, Türkiye sahip olduğu altyapı ve üstyapı yatırımlarının hiçbirine bugün sahip olamazdı. Ne Marmaray olurdu, ne İstanbul Havalimanı olurdu, ne Togg olurdu, ne hızlı trenler olurdu, ne 785 milyar metreküplük Karadeniz gazının, ne de Gabar'daki petrol rezervlerinin keşfi mümkün olurdu. Biz, dış politikadan ulaştırmaya, enerjiden savunma sanayiine, turizmden sağlığa her hamlemizi, müzmin muhalefete rağmen başardık. Bunların ülkenin ve milletin hayrına bir cümle kurması ontolojik olarak mümkün değildir. Biz de böyle bir beklenti içinde değiliz."

"ENERJİ SEPETİNİ GENİŞLETME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Türkiye ekonomisinin büyüdükçe yıllık enerji talebinin de arttığını belirten Erdoğan, enerji sepetini genişletme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Bir taraftan arama ve sondaj faaliyetleriyle yeraltı kaynaklarını ortaya çıkarırken, diğer taraftan kaynak çeşitlendirmesine gittiklerini dile getiren Erdoğan, "Tek bir gayemiz vardır, o da Türkiye'nin artan enerji talebinin kesintisiz, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasıdır. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk döneminde Avrupa'nın yaşadığı sıkıntılar bu politikamızın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. İmzaladığımız sözleşmeler sayesinde hem sanayide çarkların dönmesini hem de vatandaşlarımızın kışı rahat geçirmesini sağladık." diye konuştu.

Diğer tedarikçi ülkeler gibi Amerika'yı da önemli bir ortak olarak gördüklerini aktaran Erdoğan, doğal gaz ve nükleer enerjiye dair imzalanan mutabakatın bu yönde atılmış çok stratejik bir adım olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, Türkiye'nin hava yolu taşımacılığında son yıllarda kat ettiği büyük mesafenin herkesin takdirini topladığına işaret ederek, 2002 yılında 10,4 milyon yolcuya hizmet veren Türk Hava Yollarının filosunun sadece 65 uçaktan, uçuş ağının ise 103 destinasyondan oluştuğunu hatırlattı.

THY'nin 2024 sonu itibarıyla yıllık yolcu sayısının 85 milyona ulaşırken filo büyüklüğünün 470'in üzerine çıktığını, uçuş ağının ise 350 destinasyona yükseldiğini belirten Erdoğan, "Böylece yolcu sayısında 8 kattan fazla, uçak sayısında 7 kata yakın, uçuş noktasında ise 3 katı aşan bir artış yaşanmıştır. Şirketimizin 2025 hedefi ise 90 milyonun üzerinde yolcu taşımaktır. Filoya 2006'da 100'üncü, 2012'de 200'üncü, 2016'da 300'üncü, 2023 yılında 400'üncü uçak katılmıştır. 500'üncü uçak da önümüzdeki aylarda filoya dahil olacaktır." ifadelerini kullandı.

"AKILLARININ ERMEDİĞİ KONULARDA BÜYÜK LAF ETMESİNLER"

THY'nin 100'üncü yılını kutlayacağı 2033 yılı filo hedefinin 813 uçak olduğunu dile getiren Erdoğan, gerek Airbus'a 2023'te verilen 335 uçak siparişi gerekse Eylül 2025'te Boeing firmasına verilen 225 uçaklık siparişinin buna yönelik hazırlıklar olduğunu söyledi.

"Uçak almak, muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhtiyacınızı belirleyecek, planlamasını yapacak, sonra görüşecek, pazarlık edecek ve neticede uzun müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız. Aynı yaklaşım, özel havacılık şirketlerimiz için de geçerlidir. Yani ortada ana muhalefetin saçmalıklarından öte Türk havacılığını daha da güçlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir vizyon bulunuyor. Tabii rüşvetsiz selam dahi almayanların bunu anlamasını beklemiyoruz. Gırtlaklarına kadar yolsuzluğa batanlara tavsiyemiz, akıllarının ermediği konularda büyük laf etmesinler, bizi de lütfen kendileriyle karıştırmasınlar. Ana muhalefetin başındaki zatın görevi, önüne gelene çamur atmak değil, şayet yüreği yetiyorsa Genel Merkezi'nin 13. katına kadar ulaştığı söylenen rüşvet çamurunu temizlemektir. Bunun dışında yaptığı her iş boştur, havanda su dövmekten ibarettir. Sayın Trump'la yaptığımız görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğimize inanıyorum."

"TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN GÜÇLÜ DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Daha önceki Kabine Toplantılarında yasa dışı sanal bahis, şans oyunları ve kumar belasıyla mücadele kararlılıklarını ifade ettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, internetin ve akıllı cep telefonlarının günlük hayatın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve bahis sorununun da büyümeye başladığına işaret etti.

Erdoğan, güvenlik birimlerinin, yargı teşkilatının ve MASAK'ın bu konuyu bir süredir zaten mercek altına aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok sayıda insanımızı pençesine düşüren, nice ocağı söndüren bu bela daha da çetrefilleşmeden kökünün kurutulması gerektiğinin bilincindeyiz. Bugünkü Kabine Toplantımızda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın riyasetinde hazırlanan kapsamlı eylem planını gözden geçirdik. Dijital alemin kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da sanal kumar ve yasa dışı bahis meselesinin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz. Siyaset üstü bir konu olarak gördüğümüz bu meselede herkesin, toplumun tüm kesimlerinin güçlü desteğini bekliyoruz."

SOSYAL KONUT PROJESİ

Bir diğer gündem maddelerinin sosyal konut projesi olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti:

"Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yine bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 Bin Sosyal Konut Projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Programı'nda milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

Erdoğan, 2025 yılı için Sağlık Bakanlığına 37 bin yeni personel tahsis ettiklerini, 19 bin personelin alımını gerçekleştirdiklerini belirterek, şimdi 18 bin personel için daha ilana çıktıklarını kaydetti.

Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla farklı kategorilerde 20 bin personel alım sürecini başlattıklarını anımsatan Erdoğan, şimdi de 1000 hakim savcı yardımcısı alım sürecini başlattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ve alınan kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.