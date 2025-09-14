  • BIST 10372.04
EuroBasket Finali dev ekranda Lefkoşalılarla Buluşuyor

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye ile Almanya arasındaki mücadele, Lefkoşa’daki organizasyonda birlikte izlenebilecek. Basketbol tutkunları, bu dev mücadeleyi Lefkoşa’da hep birlikte izleme fırsatı bulacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organizasyonuyla 14 Eylül Pazar akşamı (yarın) saat 21.00’de Kızılbaş Parkı Cuma Mağusalı Amfi Alanı’nda final karşılaşması dev ekranda canlı olarak yayınlanacak.

Lefkoşa’da sporseverleri bir araya getirecek etkinlik, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkıları ve Oero Trading Ltd. ile Mr. Brown sponsorluğunda düzenleniyor.

