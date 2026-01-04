  • BIST 11498.38
Güney Kıbrıs'ta hastaneler grip ve enfeksiyon nedeniyle doldu: Grip aşısı oranı yüzde 55'in üzerinde

Lefkoşa (Rum) Genel Hastanesi Acil Servisi, 23–28 Aralık tarihlerinde bin 251 hastaya hizmet verdi; bunlardan 362’si çocuk oldu.
Güney Kıbrıs’ta hastaneler grip ve enfeksiyon nedeniyle doldu: Grip aşısı oranı yüzde 55'in üzerinde

Güney Kıbrıs’ta hastanelerin grip ve mevsimsel enfeksiyonlar yüzünden dolduğu kaydedildi.

Hastanelerdeki ilgili birimlerin doluluk oranlarının dün yüzde 85-90’a ulaştığını yazan Fileleftheros, Lefkoşa (Rum) Genel Hastanesi Acil Servisinin 23-28 Aralık tarihleri arasında grip ve diğer mevsimler enfeksiyon semptomlarıyla hastaneye başvuran bin 251 kişiye hizmet verdiğini kaydetti.

Gazete bin 251 kişiden 362’sinin çocuk olduğunu yazdı.

Haravgi ise haberinde bul yıl grip aşısı olan kişilerin oranının yüzde 55’ten fazla olduğunu belirtirken, Alithia ise haberinde yaklaşık 110 bin kişinin grip aşısı olduğunu ifade etti.

