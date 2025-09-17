Harmancı, Holguin ile bir araya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’i ile kabul etti.

Genel Sekreterin Eylül ayı sonunda iki liderle New York’ta yapmayı planladığı toplantıya hazırlık amacıyla adada bulunan Holguin, LTB Başkanı Harmancı ile süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

“Kaybedilen zaman, barış süreciyle ilgili umutsuzluğu daha da derinleştiriyor”

Başkan Harmancı geçtiğimiz bir yılla ilgili yaptığı değerlendirmede, güven artırıcı önlemlerle sınırlandırılan müzakere sürecinin dahi toplumların hayatına dokunan bir sonuç üretememiş olmasının barış sürecine, adil ve kapsamlı bir çözüme dair umutsuzluğu daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Özellikle yeni geçiş kapılarının açılamamış olmasına dikkat çeken Harmancı, “Yeni geçiş kapıları konusunda anlaşılamamış olması bir yana, özellikle Metehan geçiş kapısının çözülmesi ancak kapsamlı bir çözümle mümkün olacak mülkiyet gibi konulara karşılık adeta bir misilleme ve cezalandırma aracı olarak kullanıldığını görüyoruz” dedi.