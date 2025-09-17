  • BIST 11196.93
  • Altın 4887.11
  • Dolar 41.2788
  • Euro 48.9726
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİsrail kara harekatını başlattı, Gazze Şehri'ndeki Filistinliler kaçıyor

Harmancı, Holguin ile bir araya geldi

» »
Harmancı, Holguin ile bir araya geldi
Harmancı, Holguin ile bir araya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’i ile kabul etti.

Genel Sekreterin Eylül ayı sonunda iki liderle New York’ta yapmayı planladığı toplantıya hazırlık amacıyla adada bulunan Holguin, LTB Başkanı Harmancı ile süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

“Kaybedilen zaman, barış süreciyle ilgili umutsuzluğu daha da derinleştiriyor”

Başkan Harmancı geçtiğimiz bir yılla ilgili yaptığı değerlendirmede, güven artırıcı önlemlerle sınırlandırılan müzakere sürecinin dahi toplumların hayatına dokunan bir sonuç üretememiş olmasının barış sürecine, adil ve kapsamlı bir çözüme dair umutsuzluğu daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Özellikle yeni geçiş kapılarının açılamamış olmasına dikkat çeken Harmancı, “Yeni geçiş kapıları konusunda anlaşılamamış olması bir yana, özellikle Metehan geçiş kapısının çözülmesi ancak kapsamlı bir çözümle mümkün olacak mülkiyet gibi konulara karşılık adeta bir misilleme ve cezalandırma aracı olarak kullanıldığını görüyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Asfalt Çalışması Nedeniyle Yol Kapama Bilgilendirmesi28 Ağustos 2025 Perşembe 15:28
  • Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne ait antrepoda yangın söndürüldü!28 Ağustos 2025 Perşembe 09:27
  • LTB Yaz Atölyeleri Tamamlandı, Katılımcılara Belgeleri Verildi25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:31
  • Alkollü şahıs polise yumruk attı24 Ağustos 2025 Pazar 11:18
  • Tören provası nedeniyle bazı yollar trafik akışına kapatılacak23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:12
  • Lefkoşa’da sakin 59 yaşındaki Hilmi Ar evinde ölü bulundu!19 Ağustos 2025 Salı 19:58
  • Yoldan çıktı, aydınlatma direğine ve dükkanlara çarptı!18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:29
  • Gönyeli Özker Özgür Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı17 Ağustos 2025 Pazar 14:45
  • Küçük Kaymaklı’da kayıp Efe Acar aranıyor14 Ağustos 2025 Perşembe 11:59
  • LTB Açık Hava Reklam Alanları İhalesi’nde sözleşmeler imzalandı13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti