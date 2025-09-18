İngiltere Filistin devletini tanıyacak; karar bu hafta açıklanabilir

  • BIST 11238.39
SON DAKİKAİngiltere Filistin devletini tanıyacak; karar bu hafta açıklanabilir

ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin ardından İngiltere'nin Filistin devletini resmen tanıyacağı belirtiliyor. İngiliz gazetesi Times, kararın bu hafta sonu açıklanacağını yazdı.
Reuters'in Times gazetesine dayandırdığı haber, İngiltere'nin tarihi bir kararı yaşama geçireceğini gösteriyor.

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi ziyaretinin ardından  İngiltere, bu hafta sonu Filistin devletini resmen tanıyacak.

Başbakan Keir Starmer, Temmuz ayında, İsrail'in Gazze'deki acıları hafifletmek için adım atmaması ve Hamas'la yaklaşık iki yıldır süren savaşta ateşkese varmaması halinde harekete geçeceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail, Fransa, Kanada ve Avustralya'nın da bu ay içinde Filistin devletini tanıyacaklarını söylemesinin Hamas'a ödül olacağını savunuyor.

Times, kaynaklarına atıfta bulunmadan, Trump'ın Perşembe günü ziyaretini tamamlamasının ardından İngiltere'nin bir açıklama yapacağını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Temmuz ayında İngiltere'ye eşi benzeri görülmemiş ikinci resmi ziyaretini gerçekleştiren Trump, İngiltere'nin böyle bir hamle yapmasının kendisini rahatsız etmediğini söylemişti ancak ABD o tarihten bu yana Avrupa müttefiklerinin böyle bir eyleme girişmesine karşı olduğunu açıkça ortaya koydu.

İşçi Partisi içindeki bazı kesimlerin İsrail'e karşı daha sert bir tavır alması yönünde baskı yaptığı belirtilen Starmer, İsrail'in Gazze'deki durumu hafifletmek için somut adımlar atmaması halinde İngiltere'nin gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını söylemişti. İngiltere, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için uzun süredir "iki devletli çözüm" politikasını destekliyor ancak daha önce bunun ancak doğru zaman geldiğinde gerçekleşebileceğini söylemişti.

