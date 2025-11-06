  • BIST 11029.29
  • Altın 5411.209
  • Dolar 42.1129
  • Euro 48.5773
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

İSİAS Davası bugün Adıyaman'da görülecek

»
Kamu görevlilerinin üçüncü duruşması bugün
İSİAS Davası bugün Adıyaman'da görülecek

Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılanmasına adli tatilin ardından devam ediliyor.

Kamu görevlilerinin üçüncü duruşması bugün Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde KKTC saatiyle 09.30 yapılacak.

Duruşmada, biri dönemin Belediye Başkan Yardımcısı olmak üzere altı sanık yargılanıyor.

Heyet Adıyaman’da

Aileler, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan kalabalık bir heyet üçüncü duruşma için dün akşam Adıyaman’a gitti.

Dava

Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisi hakkında Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu geçtiğimiz hafta açıklanmıştı.

Rapora göre; Dönemin Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Adıyaman Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Ruhsat Şefi İnşaat Mühendisi Bilal Balcı binanın yıkılmasından sorumlu tutuldu.

Öte yandan, Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi Görevlileri Ruhsat Teknisyeni ve Daimi İşçi Abdurrahman Karaarslan ile teknik eleman Fazlı Karakuş’un binanın yıkılmasında sorumluluğu olmadığı kanaatine varıldı.

Altı kamu görevlisi için şubat ayında Adıyaman Başsavcılığı tarafından dosyalanan davada, iddianame “bilinçli taksir” suçlamasıyla yapılmış, davanın ilk duruşması ise 24 Nisan’da görülmüştü.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman’daki Grand İsias Otel yıkılarak, 72 cana mezar olmuştu. İsias Hotel’de konaklayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk sporcu, öğretmen ve aileler “Şampiyon Melekler” ve tur rehberleri enkaz altında kalmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bahçeli'den tek cümlelik kritik Demirtaş çıkışı: Tahliyesi, Türkiye için hayırlı olacaktır04 Kasım 2025 Salı 12:15
  • Ekim ayı enflasyonu açıklandı: Yıllık artış %32,8703 Kasım 2025 Pazartesi 11:55
  • Özgür Özel: Deprem davaları, oyalama taktiğiyle çıkmaza sürükleniyor!02 Kasım 2025 Pazar 16:51
  • İsias davasında bilirkişi raporu açıklandı: Üç kamu görevlisine sorumluluk atfedildi02 Kasım 2025 Pazar 11:29
  • Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevindeki odasında ölü bulundu!01 Kasım 2025 Cumartesi 12:33
  • Erdoğan–Bahçeli hattında kriz büyüyor01 Kasım 2025 Cumartesi 12:31
  • Karakaya: İsias bir cinayettir, cezaları olası kastla verilmeli!01 Kasım 2025 Cumartesi 09:49
  • PFDK'dan 149 hakeme "bahis oynama" gerekçesiyle men cezası01 Kasım 2025 Cumartesi 09:47
  • Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da; Erdoğan resmî törenle karşıladı30 Ekim 2025 Perşembe 15:45
  • Türkiye, 44 Eurofighter alacak28 Ekim 2025 Salı 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti