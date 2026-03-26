  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ın güneyini işgal edecek

»
Karadeniz’de Türk tankerinde patlama | Bakan Uraloğlu: Kasıtlı olarak hedef alındı, insansız deniz aracı olabilir
Rusya'dan ham petrol yükleyen Sierra Leon bayraklı, Türk işletenli ALTURA adlı tankerde İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında patlama meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, makine dairesinin doğrudan hedef alındığını düşündüklerini, saldırının insansız deniz aracıyla gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi.

Rusya'dan ham petrol yükleyen Sierra Leon bayraklı, Türk işletenli ALTURA adlı tankerde Karadeniz'de patlama meydana geldi. İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında yaşanan olayda geminin güvertesi ile makine dairesinde hasar oluştuğu, makine dairesinden su alındığı bildirildi.

Patlamanın ardından gemi acil yardım talebinde bulundu. Bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve acil müdahale gemisi Nene Hatun sevk edildi. Gemideki 27 personelin tamamının Türk olduğu, yaralanan bulunmadığı belirtildi.

Uraloğlu: Makine dairesi hedef alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, makine dairesinin özellikle hedef alındığını düşündüklerini söyledi. Uraloğlu, olayın insansız deniz aracıyla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirterek, “Drone değil” ifadesini kullandı.

Uraloğlu, saldırının gemiyi devre dışı bırakma amacı taşıdığını düşündüklerini, önümüzdeki saatlerde daha net bilgi verileceğini kaydetti.

“Rusya-Ukrayna bağlantılı olabilir”

Bakan Uraloğlu, ilk değerlendirmelere göre olayın potansiyel olarak Rusya-Ukrayna bağlantılı bir saldırı olabileceğini ifade etti. Uraloğlu, geminin yabancı bayraklı olduğunu ancak Türk işletenli olduğunu da vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti