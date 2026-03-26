Karadeniz’de Türk tankerinde patlama | Bakan Uraloğlu: Kasıtlı olarak hedef alındı, insansız deniz aracı olabilir

Rusya'dan ham petrol yükleyen Sierra Leon bayraklı, Türk işletenli ALTURA adlı tankerde İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında patlama meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, makine dairesinin doğrudan hedef alındığını düşündüklerini, saldırının insansız deniz aracıyla gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi.

Rusya'dan ham petrol yükleyen Sierra Leon bayraklı, Türk işletenli ALTURA adlı tankerde Karadeniz'de patlama meydana geldi. İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında yaşanan olayda geminin güvertesi ile makine dairesinde hasar oluştuğu, makine dairesinden su alındığı bildirildi.

Patlamanın ardından gemi acil yardım talebinde bulundu. Bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve acil müdahale gemisi Nene Hatun sevk edildi. Gemideki 27 personelin tamamının Türk olduğu, yaralanan bulunmadığı belirtildi.

Uraloğlu: Makine dairesi hedef alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, makine dairesinin özellikle hedef alındığını düşündüklerini söyledi. Uraloğlu, olayın insansız deniz aracıyla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirterek, “Drone değil” ifadesini kullandı.

Uraloğlu, saldırının gemiyi devre dışı bırakma amacı taşıdığını düşündüklerini, önümüzdeki saatlerde daha net bilgi verileceğini kaydetti.

“Rusya-Ukrayna bağlantılı olabilir”

Bakan Uraloğlu, ilk değerlendirmelere göre olayın potansiyel olarak Rusya-Ukrayna bağlantılı bir saldırı olabileceğini ifade etti. Uraloğlu, geminin yabancı bayraklı olduğunu ancak Türk işletenli olduğunu da vurguladı.