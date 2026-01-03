Kolombiya lideri Petro: Kolluk kuvvetlerimiz sınır bölgesine konuşlandırılıyor

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sabah 03:00’te başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren “Ulusal Güvenlik Konseyi” toplantısını tamamladıklarını duyurdu.

“Kolluk kuvvetleri sınıra konuşlandırılmaktadır” diyen Petro, olası bir kitlesel mülteci akını durumunda tüm insani yardım gücünün de devreye sokulacağını söyledi.

Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi sıfatıyla, Konsey'i toplantıya çağırmayı hedeflediklerini duyurdu.

Kolombiyalı lider şu ifadeleri kullandı:

“Kolombiya Hükümeti, Venezuela'nın ve Latin Amerika'nın egemenliğine yönelik saldırıyı reddetmektedir.

“Halkların kendi iç meseleleri, yine halkların kendisi tarafından barışçıl yollarla çözülür. Bu, Birleşmiş Milletler sisteminin de temelini oluşturan, halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkesidir.

“Venezuela halkını, sivil diyalog yollarını bulmaya ve birlik olmaya davet ediyorum. Egemenlik yoksa, ulus da yoktur. Tek yol barıştır; halklar arasındaki diyalog ise ulusal birlik için esastır. Önerimiz diyalog ve daha fazla diyalogdur.”