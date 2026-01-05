  • BIST 11665.75
Larnaka’da şüpheli ölüm

Larnaka’da cumartesi günü hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren 78 yaşındaki şahsın, evdeki su sebilinden içtiği sudan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı.
Larnaka’da şüpheli ölüm

Larnaka’da cumartesi günü hastaneye kaldırılarak kurtarılamayan 78 yaşındaki şahsın sudan zehirlenmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Politis ve diğer gazeteler, cumartesi günü hastaneye kaldırılan ve yapılan ilk otopsisinde herhangi bir dış bulguya rastlanmayan 78 yaşındaki şahsın, evdeki su sebilinden içtiği sudan zehirlenmiş olma ihtimalinin ortaya çıktığını yazdı.

Gazete, 78 yaşındaki şahsın ölümünün ertesi günü başsağlığı için evinde toplanan 3 akrabası ve bir komşusunun da aynı semptomlarla hastaneye kaldırılması sonrasında su sebilindeki sudan şüphelenildiğini belirtti.

Alithia gazetesi ise, hayatını kaybeden şahsın ve eşinin yakın bir akrabasının daha önce polis tarafından “Sıvı halde uyuşturucu madde bulundurmaktan” tutuklandığını, 78 yaşındaki şahsın ölümünün ardından şüphelerin uyuşturucu maddeye yöneldiğini yazdı.

Gazete, evde toplanıp kahve ve su içen dört kişiden üçünün durumunun ağır olduğunu da belirtti.

