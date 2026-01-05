Milletvekili Nikos Sykas, sevgilisini dövmekle itham ediliyor; Dimitriou: Şiddete tolerans yok

Güney Kıbrıs'ta milletvekili Nikos Sykas’ın sevgilisini dövdüğü iddiasıyla yapılan şikâyet kapsamında Nikos Sykas’ın ifadesi alındı.

DISY Başkanı Annita Dimitriou, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şiddet iddialarına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini net bir şekilde ifade etti. Dimitriou, adalete ve masumiyet karinesine tam saygı duyduklarını belirterek, soruşturmanın derhal ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Dimitriou ayrıca, dokunulmazlıktan gönüllü olarak feragat edilmesi gerektiğini düşündüğünü ve Nikos Sykas’ın milletvekili seçim listesinden çıkarılmasının yetkili parti organlarına önerisi olduğunu kaydetti.

Dimitriou paylaşımında, “Şiddet, özellikle kadınlara yönelik şiddet, hizmet ettiğimiz değerlere aykırıdır. İlkelerimiz pazarlık konusu değildir.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Nikos Sykas, daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını kesin bir dille reddetti. Sykas, davanın medyaya yansıtılmasından duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirerek, soruşturma süreçlerine tam saygı duyduğunu ve yetkili makamlarla iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sykas açıklamasında, konuyla ilgili üzüntü duyduğunu belirtti. Kendisine yöneltilen hem şikâyeti hem de ima edilen suçlamaları kesin bir dille reddeden Sykas, delillerin değerlendirilmesi tamamlanmadan davanın kamuoyuna sızdırılmasından duyduğu derin endişeyi de dile getirdi.

Sykas, buna rağmen soruşturma prosedürlerine tamamen saygı duyduğunu ve davanın aydınlatılmasına katkı koymak amacıyla gerçekleri her an ifade etmeye hazır olduğunu vurguladı.