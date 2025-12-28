  • BIST 11294.37
  • Altın 6251.616
  • Dolar 42.8797
  • Euro 50.4894
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Rum basını: Rum yönetimi kuzeydeki eski Rum mallarıyla ilgili tutuklama dalgasını genişletiyor

» »
Güney Kıbrıs, kuzeyde yasa dışı mülk işlemlerini durdurmak amacıyla müteahhit, alıcı, satıcı, emlakçı ve reklamcıları kapsayan yeni bir soruşturma başlattı.
Rum basını: Rum yönetimi kuzeydeki eski Rum mallarıyla ilgili tutuklama dalgasını genişletiyor

Güney Kıbrıs makamları, kuzeydeki Rumlara ait eski mülkleri yasa dışı şekilde kullananlara yönelik tutuklama operasyonlarını genişletmeye hazırlanıyor. Phileleftheros gazetesi muhabiri Kostas Venizelos’un aktardığı bilgiye göre, soruşturmacılar, şüpheliler arasında bağlantılar kurarak sistematik bir şekilde ilerliyor.

Operasyon beş ana grubu hedef alıyor: müteahhitler ve inşaatçılar, satıcılar, alıcılar, emlakçılar ve reklamcılar.

Soruşturma, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra Rus, Ukraynalı ve bazı Kıbrıslı Rumları da kapsıyor.

Haberde, kamuoyunun soruşturmayı desteklediği öne sürülürken, Fransa’daki bir hukuki aksaklık nedeniyle Güney Kıbrıs’ın aradığı İranlı şüpheli Behdad Jafari’nin serbest kaldığı ve ardından KKTC’ye geldiği hatırlatılıyor. Bu durumun, Fransız savcılığının iade talebini yeterince savunmaması ve Avrupa içtihadının göz ardı edilmesine bağlandığı ifade edildi.

Öte yandan, “büyük balık” olarak nitelenen Simon Mistriel Aykut’un mahkûmiyetinin dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Aykut’un cezasının kalanını İsrail’de çekmek istemesi ise Kıbrıs hükümeti tarafından temkinle karşılanıyor.

Haberde, baskınların etkili olduğu vurgulanıyor. Kuzeyde emlak faaliyetlerinin yavaşladığı, yabancı uyrukluların tutuklanma korkusuyla mülklerini satıp bölgeden ayrıldığı, bazı durumlarda ise bu mülklerin Türk vatandaşları tarafından satın alındığı aktarılıyor.

Cumhurbaşkanları Ersin Tatar ve Tufan Erhürman, tutuklamaların durdurulması için Rum lider Hristodulidis’e baskı yaparken, Erhürman on maddelik önerisinin beşinci maddesinde “tutuklamaların sona erdirilmesi” talebini iletti.

Ankara ise mağdurları tek hukuki çözüm olarak “Taşınmaz Mal Komisyonu”na yönlendirmeye devam ediyor. Ancak 18 yıllık faaliyete rağmen TMK, Rumlara ait arazilerin yalnızca %1,5’ini dönüştürebildi. Komisyonun sık sık fon yetersizliği nedeniyle durması ve siyasi amaçlarla kullanılması tartışma konusu olmaya devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Rum ressam Yorgos Gavriil’in evine patlayıcı madde ile saldırıldı!19 Aralık 2025 Cuma 14:00
  • Güney Kıbrıs’ta çiftçiler ve öğretmenler eylemde18 Aralık 2025 Perşembe 17:57
  • İran, Kıbrıs’a nota verdi17 Aralık 2025 Çarşamba 13:47
  • Rum başsavcılığı yabancı birinin evlilik yoluyla Kıbrıs vatandaşı olma talebini reddetti16 Aralık 2025 Salı 12:48
  • BAE, Güney Kıbrıs’ı Avrupa’ya yönelik enerji kavşağı yapmayı hedefliyor15 Aralık 2025 Pazartesi 13:46
  • Ay. Napa'da çaldığı araçla polis araçlarına çarpan zanlı, yaya olarak İngiliz üslerine kaçtı!15 Aralık 2025 Pazartesi 13:41
  • Hristodulidis, Hahn ile görüştü: Çözüm için sıkı çalışmalıyız11 Aralık 2025 Perşembe 16:15
  • Rum Meteoroloji’den ‘sarı’ alarm11 Aralık 2025 Perşembe 16:13
  • Kıbrıs ile Sırbistan SOFA anlaşması imzaladı10 Aralık 2025 Çarşamba 19:37
  • DİSİ önde, Fidias'ın partisi belirleyici konumda07 Aralık 2025 Pazar 19:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti