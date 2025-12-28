Rum basını: Rum yönetimi kuzeydeki eski Rum mallarıyla ilgili tutuklama dalgasını genişletiyor

Güney Kıbrıs, kuzeyde yasa dışı mülk işlemlerini durdurmak amacıyla müteahhit, alıcı, satıcı, emlakçı ve reklamcıları kapsayan yeni bir soruşturma başlattı.

Güney Kıbrıs makamları, kuzeydeki Rumlara ait eski mülkleri yasa dışı şekilde kullananlara yönelik tutuklama operasyonlarını genişletmeye hazırlanıyor. Phileleftheros gazetesi muhabiri Kostas Venizelos’un aktardığı bilgiye göre, soruşturmacılar, şüpheliler arasında bağlantılar kurarak sistematik bir şekilde ilerliyor.

Operasyon beş ana grubu hedef alıyor: müteahhitler ve inşaatçılar, satıcılar, alıcılar, emlakçılar ve reklamcılar.

Soruşturma, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra Rus, Ukraynalı ve bazı Kıbrıslı Rumları da kapsıyor.

Haberde, kamuoyunun soruşturmayı desteklediği öne sürülürken, Fransa’daki bir hukuki aksaklık nedeniyle Güney Kıbrıs’ın aradığı İranlı şüpheli Behdad Jafari’nin serbest kaldığı ve ardından KKTC’ye geldiği hatırlatılıyor. Bu durumun, Fransız savcılığının iade talebini yeterince savunmaması ve Avrupa içtihadının göz ardı edilmesine bağlandığı ifade edildi.

Öte yandan, “büyük balık” olarak nitelenen Simon Mistriel Aykut’un mahkûmiyetinin dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Aykut’un cezasının kalanını İsrail’de çekmek istemesi ise Kıbrıs hükümeti tarafından temkinle karşılanıyor.

Haberde, baskınların etkili olduğu vurgulanıyor. Kuzeyde emlak faaliyetlerinin yavaşladığı, yabancı uyrukluların tutuklanma korkusuyla mülklerini satıp bölgeden ayrıldığı, bazı durumlarda ise bu mülklerin Türk vatandaşları tarafından satın alındığı aktarılıyor.

Cumhurbaşkanları Ersin Tatar ve Tufan Erhürman, tutuklamaların durdurulması için Rum lider Hristodulidis’e baskı yaparken, Erhürman on maddelik önerisinin beşinci maddesinde “tutuklamaların sona erdirilmesi” talebini iletti.

Ankara ise mağdurları tek hukuki çözüm olarak “Taşınmaz Mal Komisyonu”na yönlendirmeye devam ediyor. Ancak 18 yıllık faaliyete rağmen TMK, Rumlara ait arazilerin yalnızca %1,5’ini dönüştürebildi. Komisyonun sık sık fon yetersizliği nedeniyle durması ve siyasi amaçlarla kullanılması tartışma konusu olmaya devam ediyor.