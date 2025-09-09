  • BIST 10587.03
Yakın Doğu Üniversitesi 4 Alanda Dünyanın En İyi İlk 500 Üniversitesi Arasında!

Yakın Doğu Üniversitesi, en iyi altıncı Türk üniversitesi olarak gösterildiği US News & World Report “En İyi Global Üniversiteler 2025-2026” sıralamasında yer aldığı yedi alanın dördünde dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasına girdi.
Yakın Doğu Üniversitesi 4 Alanda Dünyanın En İyi İlk 500 Üniversitesi Arasında!

Amerikan US News & World Report tarafından açıklanan “En İyi Global Üniversiteler / Best Global Universities 2025-2026” sıralamasında, Kıbrıs’ın en iyi ve Türkiye’nin en iyi altıncı üniversitesi olarak yer alan Yakın Doğu Üniversitesi; “Mühendislik”, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği”, “Çevre / Ekoloji” ve “Fizik” alanlarında da dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, 7 alanda dünyanın iyileri arasında yer aldığı alan sıralamalarındaki yeri ile dikkat çekti. Bu alanların dördünde dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, dünya genelinde “Mühendislik”te 323’üncü, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği”nde 338’inci, “Çevre ve Ekoloji” alanında 472’nci, “Fizik”te 468’inci, “Bilgisayar Bilimleri”nde 615’inci, “Kimya”da 807’nci ve “Klinik Tıp” alanında da 946’ncı sırada gösterildi. Yakın Doğu Üniversitesi bu 7 alanın 6’sında ise Kuzey Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında

Eğitimden bilime, sağlıktan teknolojiye kadar geniş bir alanda yürüttüğü çalışmalarla dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Amerikan US News & World Report tarafından açıklanan “Best Global Universities 2025-2026” sıralamasında dünya genelinde 681’inci olurken Asya’da ise 197’nci sırada yer aldı. Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında ise 6’ncı sırada yer aldı. 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Sürdürülebilirlikten yapay zekaya, sağlıktan biyoteknolojiye kadar öncü alanlarda ürettiğimiz bilimsel projelerle, yalnızca bugünü değil, yarını da inşa etmeye devam edeceğiz.”

Abe24A70 Ced2 4Ce3 9F6E 768Dfd0D7Db4

US News & World Report tarafından açıklanan ‘En İyi Global Üniversiteler’ listesinde ulaştıkları başarının, sadece bir sıralama başarısı değil; eğitim, araştırma ve toplumsal katkıda ortaya koydukları vizyonun bir sonucu olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Üniversitemizin sahip olduğu bilimsel üretkenlik ve uluslararası etki, uzun vadeli bir stratejik bakış açısı ile şekillendi. Amacımız, sadece bölgemizde değil küresel ölçekte yön belirleyici bir üniversite olarak geleceği şekillendirmektir” açıklamasında bulundu.

“Bilimsel araştırmalar, teknoloji geliştirme çalışmaları ve topluma dokunan projelerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Türk yükseköğretimini dünya sahnesinde temsil etmekten gurur duyuyoruz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sürdürülebilirlikten yapay zekaya, sağlıktan biyoteknolojiye kadar öncü alanlarda ürettiğimiz bilimsel projelerle, yalnızca bugünü değil, yarını da inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bizim için asıl başarı, bu yükselişi sürekli besleyecek bilimsel bir ekosistemi kalıcı kılmaktır.”

43058734 D60B 4Fb2 9835 525F940Ae3F6

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise US News & World Report’un yayımladığı sıralamada elde ettikleri başarının, üniversitenin araştırma kapasitesini, uluslararası iş birliklerinin gücünü ve akademik mükemmeliyete dayalı yaklaşımını ortaya koyduğunu söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Akademisyenlerimizin üretkenliği, öğrencilerimizin uluslararası başarıları ve araştırma merkezlerimizin küresel ölçekte ses getiren projeleri, üniversitemizin vizyonunu her geçen gün daha da ileriye taşıyor. Bizim için asıl başarı, bu yükselişi sürekli besleyecek bilimsel bir ekosistemi kalıcı kılmaktır” ifadesini kullandı.

“Uluslararası bilimsel ağlarda güçlü şekilde var olmak, öğrencilerimizi küresel ölçekte donanımlı bireyler olarak yetiştirmek ve topluma yön veren çözümler üretmek, vizyonumuzun merkezinde yer alıyor” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu başarıda büyük emek sahibi olan yetkin akademisyen kadromuzla birlikte Yakın Doğu Üniversitesi olarak, bilimi, eğitimi ve toplumsal faydayı buluşturan yolculuğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

 

 

