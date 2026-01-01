Zohran Mamdani, Kuran'a el basarak New York belediye başkanlığına başladı

Zohran Mamdani, 8 milyonluk New York'ta birçok kişinin - bazılarının umutla, bazıları endişeyle - çığır açan bir belediye başkanı olmasını beklediği adaylardan biriydi.

New York'un yeni belediye başkanı 1 Ocak'ta terk edilmiş bir metro istasyonunda düzenlenen törende Kuran'a el basarak yemin etti ve resmen göreve başladı. Mamdani'nin eşi kendisine eşlik ederken New Yorklular da törene katıldı.

Öğleden sonra şehrin sokaklarında kutlamalar yapılması bekleniyor.

New York yasalarına göre dört yıllık belediye başkanlığı dönemleri seçimlerden sonraki 1 Ocak'ta başlıyor.

ABD'nin en kalabalık şehrinin yönetiminden kimin sorumlu olduğu konusunda herhangi bir belirsizliği önlemek için, gece yarısı küçük bir yemin töreni düzenlemek gelenek haline geldi.

Kendini demokratik sosyalist olarak tanımlayan Mamdani yemin töreni için eski belediye binası metro durağını seçti.

Bu durak, geçen yüzyılın ortalarında hizmet dışı bırakılmıştı ve rehberli turlar aracılığıyla yılda sadece birkaç kez ziyaret edilebiliyor.

Ekibine göre bu seçim Mamdani'nin, "şehri her gün ayakta tutan çalışanlara olan bağlılığını" yansıtıyor.

34 yaşındaki eski eyalet eyalet meclis üyesi Mamdani, kira artışını dondurma, ücretsiz otobüs ve çocuk bakımı sözü vererek, geçim sıkıntısına odaklanan bir kampanya yürüttü.

Bazıları bu konuyu, ara seçimler öncesinde Mamdani'nin üyesi olduğu Demokrat Parti için ileriye dönük bir yol haritası olarak görüyor.

Mamdani, iki milyondan fazla seçmenin sandıklara gitmesiyle, seçimlere rekor düzeyde katılım sağladı ve yüzde 50 oy alarak, bağımsız aday olarak yarışan Andrew Cuomo'nun yaklaşık 10 puan önünde yer aldı. Cumhuriyetçi Curtis Sliwa ile arasındaki farkı da büyük oranda açtı.

Mamdani'nin gece yarısı gerçekleşecek resmi törenini, en eski ve en önde gelen destekçilerinden biri olan New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James yönetecek.

ABD BaşkanI Donald Trump'ın ilk döneminde James, Trump'ın New York'taki yatırımlarını soruşturmaya başladı ve bu soruşturma sonucunda 2024 yılında bir mahkeme, Trump'ın kolay borç alabilmek için net servetini olduğundan fazla gösterdiğine karar verdi.

Trump yönetimi, ikinci döneminde James'i hedef aldı ve bir ev alımında bankayı dolandırmakla suçladı.

New York merkezli Syracuse Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Grant Reeher Reuters haber ajansına, yemin törenini yönetme rolünü James'e vererek, Mamdani'nin destekçilerine "başkandan bağımsız olacağı" mesajını vermeye çalıştığını söyledi.

Yeni bir dönem

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak Uganda doğumlu Mamdani, göç politikaları gibi konularda Trump'ı sertçe eleştirdi.

Beyaz Saray'da Trump tarafından sıcak bir şekilde karşılandıktan sonra ABD Başkanı ile pek çok konuda farklı düşündüklerini söyledi.

Ancak yemin törenini eyalet başsavcısının yönetecek olması, Mamdani'nin rakiplerinden ziyade müttefikleri hakkında fikir verebilir.

2014'te, Mamdani'nin New York'un en iyi belediye başkanı olarak gördüğü Bill de Blasio, ilk döneminde o zamanki New York Başsavcısı Eric Schneiderman tarafından yönetilen özel bir törenle yemin etmişti.

Mamdani'nin ilham kaynağı olarak nitelendirdiği, Brooklyn doğumlu Senatör Bernie Sanders, 2018'de de Blasio'nun halka açık yemin törenini yönetmişti ve Mamdani'nin halka açık törenini de o yönetecek.

Liberal demokrat milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez de yemin törenine katılacak.

Mamdani'nin kamuya açık yemini kapsamında, belediye binası merdivenlerinde bir tören yapılacak ve belediye meydanında toplanan binlerce kişi konuşmalar ve konserlerden oluşan programa katılacak.

Buna ek olarak, on binlerce kişi, Mamdani'nin ekibinin "Yeni Bir Çağın Başlangıcı" olarak adlandırdığı törenin canlı yayınını Broadway boyunca kurulacak olan ekranlardan izleyebilecek.

Mamdani, tören ve kutlamalar için yaklaşık 30 bin bağışçıdan 2,6 milyon dolar topladı. Bu, hem toplam hem de tekil bağışlar açısından bu yüzyıldaki diğer belediye başkanlarından daha fazla.

Bu veriler Reuters tarafından, Michael Bloomberg'in 2001'deki ilk döneminden başlayarak yemin töreni harcamalarını kaydeden resmi sistemden elde edildi.

Astoria mahallesindeki mütevazı Afgan restoranı Sami'nin Kebap Evi'nin sahibi Sami Zaman da film yapımcıları, yazarlar ve aktivistlerle birlikte yemin törenine katılacak.

Aynı mahallede yaşayan Mamdani Sanders ile birlikte bu restoranda bir kampanya videosu çekmişti.

Mamdani belediye başkanı olduktan sonra kira artışının dondurulduğu bir yatak odalı evinden, Manhattan'ın lüks Doğu Yakası'ndaki tarihi başkanlık konutu Gracie Mansion'a taşınacak.

Ülkenin finans merkezi New York'taki bankacılar, Mamdani'nin seçilmesinden endişe duyuyorlardı, ancak seçimleri kazandıktan sonra birlikte çalışmanın yollarını aramaya başladılar.

Şehrin, demokratik sosyalizmle ilişkilendirilen bir başka belediye başkanı daha oldu: David Dinkins.

Dinkins, Amerikan Demokratik Sosyalistleri (DSA) ile olan ilişkisini pek öne çıkarmadı.

Şehir arşivcilerine göre, 1990-1993 döneminde bütçe açıklarını kapattı ve özel işletmeleri New York'ta kalmaya ikna etti.