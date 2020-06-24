10 bira içip uyuyan adamın idrar kesesi patladı

Çin'de çok bira içtikten sonra uyuyakalan bir kişinin idrar kesesi patladı.

40 yaşındaki Çinli adamın 10 şişe bira içtikten sonra tuvalete gitmeden uyuduğu belirtildi.

Zhuji Daily'nin aktardığına göre 'Hu' diye hitap edilen adam ağır karın ağrısı çektiği gerekçesiyle Zhejiang'daki bir hastaneye gitti. Burada çekilen tomografide Hu'nun idrar kesesinin üç noktadan yırtıldığı görüldü.

Habere göre üst kısımda meydana gelen yırtılma bağırsakların bir bölümünün de idrar kesesine girmesine sebep oldu. Doktorlar, bu sebeple Hu'yu acil olarak ameliyata aldı. 40 yaşındaki adamın ameliyatının iyi geçtiği ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Zhejiang'daki hastaneler mesane patlamalarının nadir olduğunu ama yılda ortalama bir tane böyle vaka gördüklerini aktardı.

Ürolog Dr. Bradley Gill, Live Science'a yaptığı açıklamalarda, "Alkol aldığımızda vücudumuz normalden daha fazla idrar üretir. Bu mesanenin dolmasına yol açar. Sarhoş bir kişi mesanenin dolduğunu biraz geç farkedebilir. Bu, idrar kesesinde yırtığa yol açabilir" dedi.