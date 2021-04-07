“12’nci sınıflar için yüz yüze eğitim kararı uygulanamazdı”

Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bilimsel bir açıklaması olmadan aldığı “12’nci sınıfların eğitime yüz yüze devam etmesi kararı” resmi bir açıklama olmamasına rağmen sona erdi. Öğrenci ve öğretmenler eğitimlerine çevrimiçi olarak devam ediyor.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuzu Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel, 12’nci sınıf öğrencilerin çevrimiçi eğitime devam ettiğini belirterek, hesapsız kitapsız 12’nci sınıf öğrencilerin okula gelmesi için karar alan Eğitim Bakanlığı’nı topa tuttu.

GazeddaKıbrıs’a açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel, Eğitim Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ve Sağlık Bakanı ile görüştüklerini ifade ederek, Eğitim Bakanlığı’nın çözüme yönelik adım atmadığını söyledi.

“Bazı okullarda pozitif vakalar çıkıyor”

Gökçebel, öğrencilerin sınava dönük hazırlanmaya devam ettiğini belirterek, dün Anafartalar Lissesi’nde önceki gün ise Canbulat Lisesi’nde öğretmen ve öğretmen ailelerinin pozitif test yaptığını da söyleyerek, “Anafartalar’da 100 civarında temaslı var. Öğrencilerin tamamı okula gelse ne olacaktı, düşünemiyorum bile” dedi.

“Alınan karar uygulanamazdı”

Gökçebel öğrencilerin çevrimiçi eğitime devam ettiğini de söyleyerek, sistemden yardım alabildiğini, online soru çözebildiğini ve sınava hazırlandıklarını da kaydederek, bazı çocukların okula gittiğini, ilk ders saatinde eylemde olmayan bir öğretmenin ders yapması sonrasında 6’ncı saatteki diğer dersine kadar boşta olduklarını ve birbirleriyle temas halinde olduklarını kaydetti.

Gökçebel açıklamasında şunları kaydetti:

“Eğitim Bakanlığı’nın aldığı bu karar uygulanamazdı. 12’nci sınıflara giren öğretmen, alt sınıflara da ders vermektedir. İlk ders saatinde 12’nci sınıfa ders veren bir öğretmen, daha sonra evde olan öğrenci için online eğitim vermek durumundadır. Ancak okullarda bu yönde bir altyapı yok. İnternet hatları kaliteli değil. Bu şekilde bir eğitim modeli uygulanamaz. Bakanlığın eğitimden anlamayan bir anlayışla iş yapması doğru değildir.”

“Karar, özel okullara yönelik”

Gökçebel, 12’nci sınıfların okula gönderilmesi kararının özel okullara yönelik yapıldığını düşündüğünü de belirterek, özel okulların, öğretmenleri zorladığını, öğretmenin işe gitmemesi halinde işini kaybedeceğini ve bu sebeple eğitime devam ettiğini kaydetti.

“Özel okullarda pozitif vaka var ve gizleniyor”

Eğitim Bakanı’nın sermayenin yanında durduğunu da sözlerine ekleyen Gökçebel, öğretmenin zoraki bir şekilde okula gittiği için çocukların da gittiğini, geçtiğimiz günlerde özel bir okulda pozitif vaka tespit edildiğinin ve bunun gizlendiğinin öğrenildiğini de söyledi.

Gökçebel, özel okulların taşımacılık ve yemek ücreti gibi ücretleri alabilmesi için öğrencilerin okula getirilmesi gerektiğini de ifade ederek, Bakanlığın sırf bu sebeple sermayenin önünü açık tutarak, eğitim yapılıyormuş gibi yapıldığını da söyledi.

Gökçebel şunları kaydetti:

“Devlet okullarında 40 civarında öğrenci var ve dolayısıyla eğitim seyreltilmiş şekilde sürdürülüyor. Ancak özel okullara 1.25 m2’ye bir öğrenci hesabı yapıldı. Evrensel olarak bu hesap; en az 1.5 metre uzaklık yani 2.25 m2’ye bir öğrenci olarak yapılmaktadır.

Özel okullarda bu hesap belirlenen mesafenin altına düşürerek, 20-22 kişilik sınıfların tamamınını okula gitmesini sağladı. Özel okullara sağlanan avantaj, devlet okullarının sermayeye terk edilmesi pozisyonudur. Gelecekte çok büyük bir problem daha olacak. Eğitim ticarileşti. Metaya dönüştü. Seçmeci, elemeci sınavlarla, veli ödeyerek eğitimi satın almak zorunda kalıyor. Tamamen kamusal bir eğitimle yurttaş yetiştirilmesi gerekir. Eskiden özel derse gerek mi vardı? Seçmeci sınavların yanında, yapılan en önemli şeylerden biri; online eğitime geçerken moodle sistemini öğretmenler hazırladı. Tüm kaynakları oraya attı.”

“Eğitimde yeni bir AKSA var”

Gökçebel, bu yıl eğitimin neredeyse tamamlandığını ifade ederek, sistemin gelecek yıl kurtarılması için bir an önce çalışılmaya başlanması gerektiğini de kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

“isteniyorsaSistem, gelecek yılı kurtarmak istiyorsak, bu yıl bitti. Sermaye daha fazla para kazansın felsefesinden kurtarıp, gelecek yıl bu iş böyle devam ne yapacağız. Moodle ve müfredatı geliştirme, modem ve serverlerini sağlama yerine ne yaptılar? 45 milyon TL EBA’ya 5 yıl garanti para önererek, tamamen şirkete devretti eğitimi. Eğitimde yeni bir AKSA var artık. Bunu gizli gizli ileri götürmeye çalışıyorlar. Moodle sistemine 2 milyon TL atsalar, tüm öğrenciler kamusal bir hizmet olarak bunu alacak.

EBA parayı almadan iş yapmaz. Eğitim Bakanlığı ticari şirket gibi yönetilmeye başlandı. Bakanlar, bu toplumun bakanı değil de atanmış gibi atanarak, şirketlere her alanda ülkeyi peşkeş çekmeye başladılar.”