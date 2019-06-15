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16 kök hintkeneviri ele geçirildi: 2 tutuklu

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16 kök hintkeneviri ele geçirildi: 2 tutuklu
16 kök hintkeneviri ele geçirildi: 2 tutuklu

06.2019 tarihinde, saat 15.50 sıralarında Girne’de  S.E.(K-43) ve M.C.E.(E-37)’nin kalmakta oldukları ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; saksı içerisinde ekili toplam 16 kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitkiler ile yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı

S.E.(K-43) ve M.C.E.(E-37) tutuklandı.

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