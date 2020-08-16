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16 Yaşındaki PUBG Bağımlısı Çocuk, Susuzluk ve Açlıktan Hayatını Kaybetti

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16 Yaşındaki PUBG Bağımlısı Çocuk, Susuzluk ve Açlıktan Hayatını Kaybetti
16 Yaşındaki PUBG Bağımlısı Çocuk, Susuzluk ve Açlıktan Hayatını Kaybetti

Hindistan’da 16 yaşında PUBG Mobile bağımlısı bir genç çocuk, oyun oynarken yemek yemeyi ve su içmeyi unuttuğu için dehidrasyona yakalanarak hayatını kaybetti. Hindistan hükümeti, yaşanan bu olaylar sebebiyle PUBG Mobile’i yasaklamayı planlıyor.

Koronavirüs pandemisinde evlerine kapanan insanlar boş zamanlarını oyunlar oynayarak geçirmeye başladı. Bu olay ilk başta son derece normalmiş gibi gözükse de bağımlılık seviyesine gelen bazı kişilerin ise hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu haftanın başlarında PUBG Mobile bağımlısı olan 16 yaşındaki Hindistanlı bir çocuk, oyun oynarken yemek yemeyi ve su içmeyi unuttuğu için hayatını kaybetti.

The Hindu’nun haberine göre ünlü battle royale oyununu hiç ara vermeden oynayan Hindistanlı genç, sadece yemek yemeyi unutmadı, aynı zamanda yaşamın en önemli temel bileşenlerinden olan su içmeyi de unuttu. Su içmediği için vücudu dehidrasyon nedeniyle rahatsızlanmaya başlayan genç, acilen özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada COVID-19 testi yapılan gencin, virüs kapmadığı tespit edildi. Aşırı ishal rahatsızlığı geçiren genç oyun bağımlısı, pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Hindistan’da çok sık rastlanmaya başlanan “kronik mobil oyun bağımlılığı” ile ilgili ilk ölüm bu değil. Son aylarda, oyun oynarken fazla heyecanlanıp kalp krizi geçiren 25 yaşındaki bir gencin de hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Andhra Pradesh Suç Araştırma Dairesi polisi, yaşanan bu olaylara karşı Siber Barış Vakfı ve Kadın ve Çocuklara Karşı Siber Suçlar Önleme Vakfı’nı kurdu. Ağustos ayını “Siber Güvenli Ay” ilan eden hükümet, özellikle okula giden çocukları siber konular üzerinde eğitmeyi hedefliyor. 

Hindistan, PUBG Mobile’e yasak getirmeyi amaçlıyor

Hindistan, Çin uygulama ve teknoloji kullanımlarına karşı bir süredir yasaklar getirmeyi amaçlıyor. Daha önce CamScanner, TikTok ve 59 Xiaomi uygulamasını engelleyen Hindistan hükümetinin çok yakında bir başka Çin uygulaması PUBG Mobile’e de yasak getireceği düşünülüyor.

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