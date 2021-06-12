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16 yerel pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

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"Toplam 6975  test yapıldı,16 yerel pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi" 
16 yerel pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

"Toplam 6975  test yapıldı,16 yerel pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6975 olup, 16 yerel pozitif vakaya rastlanmış, 8 kişi taburcu edilmiştir. 


2 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Marmara-1/ Gelibolu-1 

Girne 

Girne Merkez-7 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karşıyaka-1 

İskele 

Aygün-1 

Lefke 

Gemikonağı-2 

12 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6975 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 16 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8 

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.316.745 

Toplam Vaka Sayısı: 7543 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7255 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 254 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 226     

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 3 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 670   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 196    

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3579 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 10.083 

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