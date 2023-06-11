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2.300 kişiye soruldu: Kadınlar, erkeklerden daha iyi yöneticilik yapıyor

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Yeni yapılan bir çalışma, İngiliz çalışanların üçte ikisinin kadınların erkeklerden daha iyi patron olduğuna inandığını ortaya koydu.
2.300 kişiye soruldu: Kadınlar, erkeklerden daha iyi yöneticilik yapıyor

British Business Excellence Awards tarafından ankete katılan 2.300 çalışanın yüzde 67’si, kadın liderlerin işlerinde erkek patronlardan daha etkili olduğuna inandıklarını söyledi.

Daily Mail’in haberine göre, kadın liderler, çoklu görev ve organizasyon becerileri gibi kilit liderlik alanlarında erkeklerden üstün olarak algılanırken, çalışanların yüzde 83’ü kadın patronları daha empatik olarak görüyordu.

Yüzde 74’ü, kadın patronların daha işbirlikçi bir liderlik tarzına sahip olduğunu düşünürken, yüzde 69’u kadınların işyerinde daha yaklaşılabilir ve destekleyici olduğuna inanıyor.

Çalışanların beşte dördünden fazlası, kadın patronların olumlu bir çalışma ortamı yaratmada erkeklerden daha iyi olduğunu düşünüyor.

İŞ DÜNYASININ SINIRLARI ZORLANIYOR

Erkeklerin kadınlardan daha iyi algılandığı tek alan “yenilikçi çözümler” ile ilgiliydi ve katılımcıların yüzde 54’ü de erkekleri daha etkili buldu.

Grubun direktörü Sarah Austin, “Araştırmanın sonuçları, kadın liderleri terfi ettirmenin ve geliştirmenin iş performansı ve çalışan memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini gösteriyor.”

“İş dünyasındaki kadınlar, modası geçmiş klişeleri değiştirmede uzun bir yol kat etti, ancak arkaik sınırları zorlamaya devam etmeli ve İngiliz iş dünyasının en tepesinde temsil edildiğimizden emin olmalıyız.” dedi.

Araştırmada, İngiltere’nin en büyük 100 şirketinden sadece dokuzunda kadın CEO’lar olduğu bilgisi de paylaşıldı.

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