  • BIST 1.092
  • Altın 465,392
  • Dolar 7,4731
  • Euro 8,7946
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 38 vaka! 15 kişi yerel vaka

2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Gala Ve Ödül Töreni Ertelendi

» »
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali’nin gala ve ödül töreni ertelendi.
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Gala Ve Ödül Töreni Ertelendi

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, iki ülke tek festival sloganıyla yola çıkarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi ile Antalya Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ilk gösterimi 5 Eylül Cumartesi günü Antalya Kepez’de bulunan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Açıklamada, 12 Eylül Cumartesi günü Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilmesi planlanarak duyurusu yapılan festivalin gala ve ödül töreninin, KKTC’deki Covid-19 vaka sayılarındaki artışı takiben, halkın sağlığına gösterilen duyarlılık nedeniyle, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat ile yapılan görüşme ve öngörüleri doğrultusunda ileriki bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yumruk Attı Burnunu Kırdı09 Eylül 2020 Çarşamba 10:55
  • Bafra Turizm Bölgesindeki Hırsızlıkla Alâkalı 1 Kişi Gözaltına Alındı09 Eylül 2020 Çarşamba 10:39
  • Okullar tamamen kapatıldı!09 Eylül 2020 Çarşamba 10:36
  • Asteğmen Ve Çavuş Adaylarının Ant İçme Töreni Cuma Günü Yapılıyor09 Eylül 2020 Çarşamba 10:21
  • Kamu Emekçileri Sendikası (K.E.S): “ SINIFTA KALDINIZ”09 Eylül 2020 Çarşamba 10:16
  • Posta Dairesi’nin Yeni Pul Serisi Ve İlk Gün Zarfı Yarın Satışa Sunuluyor09 Eylül 2020 Çarşamba 10:13
  • Dr. Özgeç, sağlık çalışanları siyasiler tarafından baskı altında09 Eylül 2020 Çarşamba 10:09
  • Vaka sayıları eksik mi açıklanıyor?09 Eylül 2020 Çarşamba 10:04
  • Lefkoşa'nın Fethinin 450’nci Yıldönümü Kutlandı09 Eylül 2020 Çarşamba 10:01
  • Yamaç Samani, "VI. Bireysel Federasyon Kupası" Satranç Şampiyonu09 Eylül 2020 Çarşamba 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti