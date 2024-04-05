20 yaşındaki kayıp şahıs aranıyor…

Dün polise verilen bilgide; Girne’de sakin Yağmur GÜZEL'in (K-20) 1 Nisan tarihinde kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediğini ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.
Soruşturma devam ediyor...
Dün polise verilen bilgide; Girne’de sakin Yağmur GÜZEL'in (K-20) 1 Nisan tarihinde kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediğini ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.
Soruşturma devam ediyor...
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