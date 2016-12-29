2017’de dur denecek mi?

2016 yılının sonuna gelindiği bu günlerde çevre katliamları sürüyor. 2016 yılında yaşanan çevre katliamı durmak bilmezken, orman fakiri ülkemizde ağaçlar kesilmekten kurtulamadı. Kesilerek ya kömür yapılan yada şömine ile odun sobalarında yakılan ağaçların kesilmesine sessiz kalınması da bütün bir yıl içerisinde dikkat çekti.
Ağaçların yanısıra deniz sahilleri de bu yağmadan nasibini aldı. Deniz kenarından sürekli alınan kum ile deniz kenarlarına dökülen molozlar birer çevre felaketine neden oldu.
Deniz sahilleri sürekli olarak kirletilirken, Beşparmak dağları da bu katliamdan nasibini aldı. Sürekli olarak taş ocakları için patlatılan dinamitler, su kaynaklarının yönünü değiştirirken, Beşparmak dağının görüntüsünü de bozdu.
Halkın malı olan deniz sahilleri birilerine peşkeş çekilirken, yapılaşmanın yasalara rağmen deniz kıyısına kadar indiği gözlemlendi.
Çevre katliamını siyasi erk görmezden gelirken, KKTC’nin çölleşmesi ve çirkinleştirilmesi de devam etti.
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YILBAŞILIK HEDİYELER
Sn. Mustafa Akıncı, Çözüm anahtarı
Sn. Derviş Eroğlu, İçi Hayır dolu kitap
Sn. Hüseyin Özgürgün, erken seçim anahtarı
Sn. Serdar Denktaş, Yeni iktidar ortağı
Sn. Tufan Erhürman Başbakanlık
Sn. Sunat Atun UBP Başkanlığı
Sn. Kemal Dürüst, Amerikan asfaltı için para
Sn. Nazım Çavuşoğlu başarısızlık plaketi
Sn. Cemal Özyiğit, TDP’ye bol Milletvekili
Sn. Bülent Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı
Sn. Doğukan Hüryaşar, Kazasız günler
Sn. Zübeyir Ağaoğlu, düşmemesi için baston
Sn. Ahmet Tolgay, TV’de Kültür programı
Sn. Serhat Akpınar Altın Eğitim Plaketi
Sn. Hişam Tarazi çalıştıracağı takımda şampiyonluk
Sn. Muhtar Ömer Meraklı, Adam etmesi için yeni köy
Sn. Pembe Cin KKTC bayrağı
Sn. Arif Alasya Defolu olmayan kasaplar
Sn. Bülent Kılıçoğlu, KTSYD için bol seminer
Sn. Tuncer Tayançlı MHK Başkanlığı
Sn. Asım İdris, Eğitim Bakanlığı
Sn. Hüseyin Cumaoğlu, İskele Bölgesi Milletvekilliği
Sn. Hasan Sadıkoğlu, başarı plaketi
Sn. Ahmet Sennaroğlu Doğum günleri için pasta
Sn. Cemil Sarıçizmeli Turizm Bakanlığı
Sn. Suphi Coşkun bol para
Sn. Osman Işısal, Başarı plaketi
Sn. Ahmet Benli, görünürlük iksiri
Sn. Mahmut Özçınar Belediyeler Birliği Başkanlığı
Sn. Aziz Kaya Aplıç Kapısının anahtarı
Sn. Nidai Güngördü sel sularının akacağı dereler
Sn. Mehmet Hulusioğlu, bölgeye bol hotel
Sn. Cemal Erdoğan yatıştırıcı hap
Sn. Mehmet Çakıcı, bol üye
Sn. Mehmet Davulcu bol güvercin
Sn. Ali Kişmir, başarı plaketi
Sn. Şener Levent delilleri görmeyen bir başkan
Sn. Mehmet Levent, sivri kalem
Sn. Ali Osman Teknik Direktörlük
Sn. Çiğdem Aydın bol konuk
Sn. Arslan Bıçaklı, Milletvekillik
Sn. Ahmet Kaptan, Cesur yürek madalyası
Sn. Tahir Gökçebel, iç açıcı gelişmeler yaşaması
Sn. Şener Elcil, sabır ilacı
Sn. Yüksel öğen, Mağusa’ya takviye polis
Sn. İsmail Manicioğlu, başarı plaketi
Sn. Barbaros Savaşcı, Omuza bir yıldız daha
Sn. Süleyman Manavoğlu, Altın plaket
Sn. Zeki Çeler, Aferinlerle dolu kitap
Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara bileti
Sn. Kenan Akın, Tarım Bakanlığı
Sn. Çelebi Ilık, DP Başkan Yardımcılığı
Sn. Mehmet Amcaoğlu Gönyeli Belediyesi Başkanlığı
Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Bakanlık
Sn. Çelen Oben KTSYD Başkanlığı
Sn. Ogün Gençkaçmaz Okul Müdürlüğü
Sn. Hasan Ecer, Türkiye’de spor programı
Sn. Lika Şemeddi beslemesi için 20 kedi ve köpek
Sn. Orhun Karagözlü Lefke’nin altın anahtarı
Sn. Hasan Taçoy UBP Milletvekilliği
Sn. Erhan Arıklı, sandıktan çıkma formülleri
Sn. Güven Arıklı bol tiraj
Sn. Armağan Karal Desem, gıcır gıcır yeni araba
Sn. Sami Özuslu, Yeni TV programı
Sn. Serhat Akpınar, Altın plaket
Sn. Asım Vehbi, Spor Bakanlığı
Sn. Kaan Kaner şampiyonluk
Sn. Özdemir Berova okulu olmayan bakanlık
Sn. Zeki Çeler, Helikopter yerine tank
Sn. Erkut Yılmabaşar, Altın kalem
Sn. Mehmet Eş yeni dizayn formatları
Sn. Ayhan Mahşeker sakinleştirici ilaç
Sn. İrfan Batu, plaket
Sn. Ferda Ekinci, güzelliğini yansıtan ayna
Sn. Oktay Kayalp belediyelerden sorumlu bakanlık
Sn. Ersin Tatar Maliye Bakanlığı
Sn. Mehmet Özkardaş, sendika başkanlığı
Sn. Cenk Seren Belediye başkanlığı
Sn. Ayşegül Özmen Garabli, Cesur Yürek Madalyası
Sn. Hasan Erçen kıynıksız elektrik zam kazığı
Sn. Bertan Zaroğlu, YDP Milletvekilliği
Sn. Ahmet Yönlüer, Din işleri Başkanlığı
Sn. Ali Horoz Kıb-Tek Müdürlüğü
Sn. Ziya Emir, sağlık
Sn. Hatice Özler Şahin UBP aday adaylığı
Sn. Mustafa Serçelik Vergi Dairesi Müdürlüğü
Sn. Hasan Nihat Erduran, Karayolları Müdürlüğü
Sn. Eyüp Zafer Gökbilen, Evlenecek olanlara şahitlik
Sn. Besim Erdenay, Spor Dairesi Müdürlüğü
Sn. Yusuf Alkım Doğru söz söyleme plaketi
Sn. Erhan Tünay, Sosyal Medya Krallığı
Sn. Cemil Garip, Altından fotoğraf makinesi
Sn. İsmail Akter, Saldırılara karşı kalkan
Sn. Alkan Değirmencioğlu, Ankara Elçiliği
Sn. Sümer Şehitoğlu 3 hilalli bayrak
Sn. Yusuf Karayusufoğlu, Bol günaydınlı resimler
Sn. Mustafa Özsoy, Magazin Krallık tacı
Sn. Alihan Pehlivan, Özel uçak
Sn. İsmet Akim, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığı
Sn. Kemal Deniz Dana Hizmet Onur Plaketi
Sn. Kutlu Evren, bol vatandaşlık kontenjanı
Sn. Fikri Ataoğlu, Uçaktan yere inmesi için paraşüt
Sn. Gürkan Kara, Tavla öğrenme kitabı
Sn. Sibel Siber yeni parti başkanlığı
Sn. Adnan Biricik Hayvanseverler plaketi
Sn. Ümit Bahşi, Yeni TV programı
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FIKRA:
Öpüşmem!..
dünyada sadece bir çift kalan nadir bir ayı türünün erkeği ölmüş.
bu ender hayvanın üreme ihtimali sıfır. bu yüzden soyu tükenecek.
ne yapalım diye düşünmüşler; kurullar toplanmış, çözüm yok.
bir türk bilim adamı şöyle demiş:
'bizim memlekette bir hayati abi var. söylemesi ayıp, aynen bu
ayıya benziyor, hatta daha kıllıdır.
ondan rica edebiliriz. 150-200 dolar da ödül verdik mi bu iş tamam!
ayıların soyunu ancak bu yöntemle kurtarabiliriz.'
bakmışlar başka çare yok, hayati abiye gitmişler ve durumun önemini,
yapacağı hizmetin büyüklüğünü
anlatmışlar, bir de 'karşılığında 150 dolar söz konusu' demişler.
hayati abi bir an düşündükten sonra, 'olur ama..' demiş, 'üç şartım var.'
herkes büyük bir sevinç içinde ama daha çok merakla,
'nedir şartların?' diye sormuşlar...
hayati abi bir çırpıda sıralayıvermiş:
1. öpüşmem.
2. yavru erkek olursa rahmetli babamın adını koyarsınız.
3. 150 dolar çok, en fazla 50 dolar veririm
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Günün Sözü
Çocuklɑrınızɑ zengin olmɑyı değil,
mutlu olmɑyı öğretin.
Böylece, hɑyɑtlɑrı boyuncɑ sɑhip olduklɑrı
şeylerin fiyɑtını değil,
kıymetini bilirler.
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