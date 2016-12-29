2017’de dur denecek mi?

2016 yılının sonuna gelindiği bu günlerde çevre katliamları sürüyor. 2016 yılında yaşanan çevre katliamı durmak bilmezken, orman fakiri ülkemizde ağaçlar kesilmekten kurtulamadı. Kesilerek ya kömür yapılan yada şömine ile odun sobalarında yakılan ağaçların kesilmesine sessiz kalınması da bütün bir yıl içerisinde dikkat çekti.

Ağaçların yanısıra deniz sahilleri de bu yağmadan nasibini aldı. Deniz kenarından sürekli alınan kum ile deniz kenarlarına dökülen molozlar birer çevre felaketine neden oldu.

Deniz sahilleri sürekli olarak kirletilirken, Beşparmak dağları da bu katliamdan nasibini aldı. Sürekli olarak taş ocakları için patlatılan dinamitler, su kaynaklarının yönünü değiştirirken, Beşparmak dağının görüntüsünü de bozdu.

Halkın malı olan deniz sahilleri birilerine peşkeş çekilirken, yapılaşmanın yasalara rağmen deniz kıyısına kadar indiği gözlemlendi.

Çevre katliamını siyasi erk görmezden gelirken, KKTC’nin çölleşmesi ve çirkinleştirilmesi de devam etti.

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YILBAŞILIK HEDİYELER

Sn. Mustafa Akıncı, Çözüm anahtarı

Sn. Derviş Eroğlu, İçi Hayır dolu kitap

Sn. Hüseyin Özgürgün, erken seçim anahtarı

Sn. Serdar Denktaş, Yeni iktidar ortağı

Sn. Tufan Erhürman Başbakanlık

Sn. Sunat Atun UBP Başkanlığı

Sn. Kemal Dürüst, Amerikan asfaltı için para

Sn. Nazım Çavuşoğlu başarısızlık plaketi

Sn. Cemal Özyiğit, TDP’ye bol Milletvekili

Sn. Bülent Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı

Sn. Doğukan Hüryaşar, Kazasız günler

Sn. Zübeyir Ağaoğlu, düşmemesi için baston

Sn. Ahmet Tolgay, TV’de Kültür programı

Sn. Serhat Akpınar Altın Eğitim Plaketi

Sn. Hişam Tarazi çalıştıracağı takımda şampiyonluk

Sn. Muhtar Ömer Meraklı, Adam etmesi için yeni köy

Sn. Pembe Cin KKTC bayrağı

Sn. Arif Alasya Defolu olmayan kasaplar

Sn. Bülent Kılıçoğlu, KTSYD için bol seminer

Sn. Tuncer Tayançlı MHK Başkanlığı

Sn. Asım İdris, Eğitim Bakanlığı

Sn. Hüseyin Cumaoğlu, İskele Bölgesi Milletvekilliği

Sn. Hasan Sadıkoğlu, başarı plaketi

Sn. Ahmet Sennaroğlu Doğum günleri için pasta

Sn. Cemil Sarıçizmeli Turizm Bakanlığı

Sn. Suphi Coşkun bol para

Sn. Osman Işısal, Başarı plaketi

Sn. Ahmet Benli, görünürlük iksiri

Sn. Mahmut Özçınar Belediyeler Birliği Başkanlığı

Sn. Aziz Kaya Aplıç Kapısının anahtarı

Sn. Nidai Güngördü sel sularının akacağı dereler

Sn. Mehmet Hulusioğlu, bölgeye bol hotel

Sn. Cemal Erdoğan yatıştırıcı hap

Sn. Mehmet Çakıcı, bol üye

Sn. Mehmet Davulcu bol güvercin

Sn. Ali Kişmir, başarı plaketi

Sn. Şener Levent delilleri görmeyen bir başkan

Sn. Mehmet Levent, sivri kalem

Sn. Ali Osman Teknik Direktörlük

Sn. Çiğdem Aydın bol konuk

Sn. Arslan Bıçaklı, Milletvekillik

Sn. Ahmet Kaptan, Cesur yürek madalyası

Sn. Tahir Gökçebel, iç açıcı gelişmeler yaşaması

Sn. Şener Elcil, sabır ilacı

Sn. Yüksel öğen, Mağusa’ya takviye polis

Sn. İsmail Manicioğlu, başarı plaketi

Sn. Barbaros Savaşcı, Omuza bir yıldız daha

Sn. Süleyman Manavoğlu, Altın plaket

Sn. Zeki Çeler, Aferinlerle dolu kitap

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara bileti

Sn. Kenan Akın, Tarım Bakanlığı

Sn. Çelebi Ilık, DP Başkan Yardımcılığı

Sn. Mehmet Amcaoğlu Gönyeli Belediyesi Başkanlığı

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Bakanlık

Sn. Çelen Oben KTSYD Başkanlığı

Sn. Ogün Gençkaçmaz Okul Müdürlüğü

Sn. Hasan Ecer, Türkiye’de spor programı

Sn. Lika Şemeddi beslemesi için 20 kedi ve köpek

Sn. Orhun Karagözlü Lefke’nin altın anahtarı

Sn. Hasan Taçoy UBP Milletvekilliği

Sn. Erhan Arıklı, sandıktan çıkma formülleri

Sn. Güven Arıklı bol tiraj

Sn. Armağan Karal Desem, gıcır gıcır yeni araba

Sn. Sami Özuslu, Yeni TV programı

Sn. Serhat Akpınar, Altın plaket

Sn. Asım Vehbi, Spor Bakanlığı

Sn. Kaan Kaner şampiyonluk

Sn. Özdemir Berova okulu olmayan bakanlık

Sn. Zeki Çeler, Helikopter yerine tank

Sn. Erkut Yılmabaşar, Altın kalem

Sn. Mehmet Eş yeni dizayn formatları

Sn. Ayhan Mahşeker sakinleştirici ilaç

Sn. İrfan Batu, plaket

Sn. Ferda Ekinci, güzelliğini yansıtan ayna

Sn. Oktay Kayalp belediyelerden sorumlu bakanlık

Sn. Ersin Tatar Maliye Bakanlığı

Sn. Mehmet Özkardaş, sendika başkanlığı

Sn. Cenk Seren Belediye başkanlığı

Sn. Ayşegül Özmen Garabli, Cesur Yürek Madalyası

Sn. Hasan Erçen kıynıksız elektrik zam kazığı

Sn. Bertan Zaroğlu, YDP Milletvekilliği

Sn. Ahmet Yönlüer, Din işleri Başkanlığı

Sn. Ali Horoz Kıb-Tek Müdürlüğü

Sn. Ziya Emir, sağlık

Sn. Hatice Özler Şahin UBP aday adaylığı

Sn. Mustafa Serçelik Vergi Dairesi Müdürlüğü

Sn. Hasan Nihat Erduran, Karayolları Müdürlüğü

Sn. Eyüp Zafer Gökbilen, Evlenecek olanlara şahitlik

Sn. Besim Erdenay, Spor Dairesi Müdürlüğü

Sn. Yusuf Alkım Doğru söz söyleme plaketi

Sn. Erhan Tünay, Sosyal Medya Krallığı

Sn. Cemil Garip, Altından fotoğraf makinesi

Sn. İsmail Akter, Saldırılara karşı kalkan

Sn. Alkan Değirmencioğlu, Ankara Elçiliği

Sn. Sümer Şehitoğlu 3 hilalli bayrak

Sn. Yusuf Karayusufoğlu, Bol günaydınlı resimler

Sn. Mustafa Özsoy, Magazin Krallık tacı

Sn. Alihan Pehlivan, Özel uçak

Sn. İsmet Akim, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığı

Sn. Kemal Deniz Dana Hizmet Onur Plaketi

Sn. Kutlu Evren, bol vatandaşlık kontenjanı

Sn. Fikri Ataoğlu, Uçaktan yere inmesi için paraşüt

Sn. Gürkan Kara, Tavla öğrenme kitabı

Sn. Sibel Siber yeni parti başkanlığı

Sn. Adnan Biricik Hayvanseverler plaketi

Sn. Ümit Bahşi, Yeni TV programı

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FIKRA:

Öpüşmem!..

dünyada sadece bir çift kalan nadir bir ayı türünün erkeği ölmüş.

bu ender hayvanın üreme ihtimali sıfır. bu yüzden soyu tükenecek.

ne yapalım diye düşünmüşler; kurullar toplanmış, çözüm yok.

bir türk bilim adamı şöyle demiş:

'bizim memlekette bir hayati abi var. söylemesi ayıp, aynen bu

ayıya benziyor, hatta daha kıllıdır.

ondan rica edebiliriz. 150-200 dolar da ödül verdik mi bu iş tamam!

ayıların soyunu ancak bu yöntemle kurtarabiliriz.'

bakmışlar başka çare yok, hayati abiye gitmişler ve durumun önemini,

yapacağı hizmetin büyüklüğünü

anlatmışlar, bir de 'karşılığında 150 dolar söz konusu' demişler.

hayati abi bir an düşündükten sonra, 'olur ama..' demiş, 'üç şartım var.'

herkes büyük bir sevinç içinde ama daha çok merakla,

'nedir şartların?' diye sormuşlar...

hayati abi bir çırpıda sıralayıvermiş:

1. öpüşmem.

2. yavru erkek olursa rahmetli babamın adını koyarsınız.

3. 150 dolar çok, en fazla 50 dolar veririm

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Günün Sözü

Çocuklɑrınızɑ zengin olmɑyı değil,

mutlu olmɑyı öğretin.

Böylece, hɑyɑtlɑrı boyuncɑ sɑhip olduklɑrı

şeylerin fiyɑtını değil,

kıymetini bilirler.