  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

2045’te 783 milyon kişi diyabetli olacak

» »
Dünya Diyabet Günü’nde endişelendiren tablo: Diyabet Atlası 2021 tahminlerine göre, her 10 yetişkinden birinde diyabet var. Bu da ‘dünyada yaklaşık 537 milyon diyabetli’ anlamına geliyor.
2045’te 783 milyon kişi diyabetli olacak

Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Dünya Diyabet Federasyonu’nun açıkladığı yeni rakamlar, dünya çapında 537 milyon yetişkinin diyabetle yaşadığını ortaya koydu.

Diyabet için, şu anda dünya çapında her 10 yetişkinden birini etkileyen “benzeri görülmemiş büyükte bir salgın” tanımlaması yapılırken, Diyabet Atlası’ndan da veriler paylaşıldı. Türkiye’de durum vahim. Ülkemizde 12 milyon diyabetli var. Artış hızı dünya ortalamasının iki, Avrupa ortalamasının ise üç katı.

Ülkemizde diyabet her 10 yılda bir yüzde 100 artıyor. Bu artış hızıyla 20 yıl sonra 50 yaş üstü nüfusun yüzde 80’inden fazlasının diyabet ya da insülin direnci olması bekleniyor.

Sayı giderek artıyor

Diyabet Atlası verilerine göre, diyabetteki artış hızla devam ediyor. IDF 2021 tahminlerine göre, her 10 yetişkinden birinde diyabet var. Bu da 537 milyona denk geliyor. Diyabetle yaşayan her iki yetişkinden biri tanı almamış. Global sağlık harcamalarının yüzde 9’u diyabete yönelik. Bu da ortalama 966 milyar dolar olarak belirlendi. Her altı canlı doğumdan biri gebelikte hiperglisemiden etkileniyor. Yüzde 80’inde gebelik diyabeti var. Diyabetli insanların dörtte üçü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. 20 yaşın altında 1.2 milyon çocuk ve ergende Tip1 diyabet var. Her dokuz yetişkinden birinde bozulmuş glukoz toleransı (gizli şeker) bulunuyor.

IDF’in 2030 tahminleri göre ise, her dokuz yetişkinden birinde diyabet olacak. Yani 643 milyon diyabetli. Diyabette sağlık harcamaları ise 1 trilyon dolara ulaşacak. 2054 yılı tahminlerinde ise her sekiz yetişkinden birinde diyabet olması beklenirken, sağlık harcamaları 1.1 trilyon dolar olacak. 

 

Milliyet.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Çekirgeye" gıda izni!12 Kasım 2021 Cuma 20:21
  • COP26 - BM Genel Sekreteri: Sıcaklık artışını 1,5 C'nin altında tutma hedefi bitkisel hayatta12 Kasım 2021 Cuma 15:49
  • Antarktika'da yaşayan bir penguen yanlışlıkla 3 bin kilometre seyahat ederek Yeni Zelanda'ya gitti12 Kasım 2021 Cuma 14:48
  • Twitch yayıncısı Amouranth'ın cinsel içerikli NFT'si 125 bin dolara satıldı11 Kasım 2021 Perşembe 23:01
  • Türkiye'de LGBTİ+ çalışan olmak: “İstifa etmem için psikolojik şiddete maruz kaldım”11 Kasım 2021 Perşembe 21:14
  • Türkçenin İlk Kez Ne Zaman, Nerede ve Kimler Tarafından Konuşulduğu Ortaya Çıktı11 Kasım 2021 Perşembe 21:05
  • Avrupa'nın En 'Gözlüklü' Ülkeleri Belli Oldu11 Kasım 2021 Perşembe 21:01
  • "Dünyada yerlerinden edilmiş kişilerin sayısı 84 milyondan fazla"!11 Kasım 2021 Perşembe 19:58
  • Spotify’a kullanıcı engelleme özelliği geliyor!11 Kasım 2021 Perşembe 19:08
  • Atatürk'ün Ölümünün Ardından Dönemin Liderleri Neler Söyledi?10 Kasım 2021 Çarşamba 20:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti