2045’te 783 milyon kişi diyabetli olacak

Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Dünya Diyabet Federasyonu’nun açıkladığı yeni rakamlar, dünya çapında 537 milyon yetişkinin diyabetle yaşadığını ortaya koydu.

Diyabet için, şu anda dünya çapında her 10 yetişkinden birini etkileyen “benzeri görülmemiş büyükte bir salgın” tanımlaması yapılırken, Diyabet Atlası’ndan da veriler paylaşıldı. Türkiye’de durum vahim. Ülkemizde 12 milyon diyabetli var. Artış hızı dünya ortalamasının iki, Avrupa ortalamasının ise üç katı.

Ülkemizde diyabet her 10 yılda bir yüzde 100 artıyor. Bu artış hızıyla 20 yıl sonra 50 yaş üstü nüfusun yüzde 80’inden fazlasının diyabet ya da insülin direnci olması bekleniyor.

Sayı giderek artıyor

Diyabet Atlası verilerine göre, diyabetteki artış hızla devam ediyor. IDF 2021 tahminlerine göre, her 10 yetişkinden birinde diyabet var. Bu da 537 milyona denk geliyor. Diyabetle yaşayan her iki yetişkinden biri tanı almamış. Global sağlık harcamalarının yüzde 9’u diyabete yönelik. Bu da ortalama 966 milyar dolar olarak belirlendi. Her altı canlı doğumdan biri gebelikte hiperglisemiden etkileniyor. Yüzde 80’inde gebelik diyabeti var. Diyabetli insanların dörtte üçü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. 20 yaşın altında 1.2 milyon çocuk ve ergende Tip1 diyabet var. Her dokuz yetişkinden birinde bozulmuş glukoz toleransı (gizli şeker) bulunuyor.

IDF’in 2030 tahminleri göre ise, her dokuz yetişkinden birinde diyabet olacak. Yani 643 milyon diyabetli. Diyabette sağlık harcamaları ise 1 trilyon dolara ulaşacak. 2054 yılı tahminlerinde ise her sekiz yetişkinden birinde diyabet olması beklenirken, sağlık harcamaları 1.1 trilyon dolar olacak.

Milliyet.