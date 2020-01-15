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22 yıldır aranan cinayet zanlısı, evinin salonuna kazdığı kuyuda yakalandı

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22 yıldır aranan cinayet zanlısı, evinin salonuna kazdığı kuyuda yakalandı
22 yıldır aranan cinayet zanlısı, evinin salonuna kazdığı kuyuda yakalandı

Diyarbakır’da 22 yıl önce kan davası nedeniyle işlenen 13 cinayetin faillerinden K.İ., evinin salonuna kazıp üzerini karyolayla kapattığı kuyuda yakalandı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yaşayan İpek ile Yüksekkaya aileleri arasında, 1987 yılında Abbas İpek’in ölümüyle başlayan kan davasında çeşitli tarihlerde 12 kişi daha öldürüldü. 1998 yılında işlenen cinayetin faili K.İ., aradan geçen süreye rağmen yakalanamadı.

Nihayet K.İ.’nin ailesiyle birlikte Çınar ilçesine bağlı Çalıtepe Mahallesi’nde yaşadığı belirlendi. Operasyonda K.İ., evin salonunda, üzeri karyolayla kapatılmış, 2 metre derinliğinde 6 metrekare genişliğinde n bir kuyuda yakalandı.

 

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