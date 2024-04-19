23 Nisan Girne’de dolu dolu geçecek

Girne Belediyesi, 23 Nisan Salı günü çocuklar için şenlik düzenliyor. Saat 11:00'den itibaren başlayacak olan etkinlik, saat 18:00'a kadar devam edecek.

Şenlik, Ramadan Cemil Meydanı'nda, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek (Eski Girne Belediye binası).

Program, çocukların keyifli vakit geçirebileceği birçok etkinliği içeriyor. Palyaço ve maskotlar, şişme oyun alanları, çeşitli stantlar, ücretsiz balon ve dondurma dağıtımı, müzikli eğlence ve yüz boyama gibi etkinlikler, çocukları bekliyor olacak.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre, detaylı bilgi için 0548 890 55 00 numaralı telefondan ulaşabilecekleri belirtildi.