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24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın 23, AKP'nin 71 ilde oyu azaldı

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AKP MKYK toplantısında incelenen reporda Erdoğan'ın 63, Demirtaş'ın 10, İnce'nin 8 ilde birinci olduğu bilgisi yer aldı
24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın 23, AKP'nin 71 ilde oyu azaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2014 seçimlerine göre 58 ilde oylarının artırırken, 23 ilde oy kaybı yaşadı. AKP ise 1 Kasım 2015 seçimlerine göre, 10 ilde oyunu arttırırken 71 ilde oyları azaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun öncelikli başlıklarından biri 24 Haziran seçim sonuçlarıydı. Toplantıda AKP seçim  Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nın hazırladığı rapor detaylı bir şekilde değerlendirildi.

CNN TÜRK'ün ulaştığı rapora göre, Cumhurbaşkanı 2014 seçimlerine göre 58 ilde oylarının artırırken, 23 ilde oy kaybı yaşadı. AKP ise 1 Kasım 2015 seçimlerine göre, 10 ilde oyunu arttırırken 71 ilde oyları azaldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

24 Haziran seçim sonuçları AKP MKYK toplantısında enine boyuna ele alındı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre 58 ilde oylarının arttığı, 23 ilde ise azaldığı tespit edildi. Erdoğan'ın Türkiye genelinde ise oyunu 0,73 oranında arttırdığı bilgisi yer aldı.

Milletvekili seçimi

1 Kasım 2015 seçimlerine göre ise AKP 10 ilde oyunu arttırırken, 71 ilde oyların azaldığı belirlendi. AKP'nin oyunun arttığı 10 il; Edirne, Tunceli, Kars, Ağrı, Mardin, Bitlis, Van, Şırnak, Hakkari ve Siirt. En çok oy artışı yaşanan il ise yüzde 5,31'lik fark ile Hakkari. Türkiye genelinde ise AKP 64, HDP 11 ve CHP ise 6 ilde en çok oy parti oldu.

Erdoğan 63 ilde birinci

Raporda Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 63 ilde birinci olduğu, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın 10, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ise 8 ilde birinci olduğu bilgisi de yer aldı.

Raporda HDP ve Demirtaş'ın aldığı oylara ilişkin bilgilere de yer verildi. Demirtaş'ın 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre Diyarbakır, Van, Iğdır ve Batman'da oyların arttırırken, 77 ilde ise oy kabı yaşadığı bilgisi yer aldı. HDP'nin ise 2015 seçimlerine kıyasla 50 ilde oylarını arttırdığı, 31 ilde ise oylarının azaldığı belirtildi.

AKP yüzde 7,09 oy kaybetti

Raporda, tüm Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin il il ve Doğu, Güneydoğu'da aldığı oyların önceki seçimlerle karşılaştırmalı analizine de yer verildi. Buna göre; AKP'nin oyları 2015 genel seçimlerine göre yüzde 7,09 oranında düşerken, MHP'de bu rakam 0,73, CHP'de ise 2,50 oldu. HDP'nin ise bir önceki seçimlere göre oyunu 0,81 oranında arttırdığı bilgisi yer aldı. Milletvekili sayısında ise AKP 22 milletvekili kaybederken, CHP 12, MHP 9 ve HDP'nin 8 milletvekili kazandığı belirtildi.

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