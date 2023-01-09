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30 dakikada katarakttan kurtulun!

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30 dakikada katarakttan kurtulun!
30 dakikada katarakttan kurtulun!

Özellikle orta yaş sonrasında görülen ve yaşam kalitesini ciddi oranda bozan katarakt için tek tedavi yöntemi ameliyat. Yakın Doğu Üniversitesi Göz hastalıkları Uzmanı Dr. Cahit Burke, gelişen teknoloji ile katarakttan yarım saatlik bir ameliyatla kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Orta yaş üzerinde yaşanan görme kayıplarının en önemli sebebi olarak öne çıkan katarakttan, yarım saat süren bir ameliyatla kurtulmak mümkün. Görme kalitesinde azalma ve renklerde soluklaşma gibi şikayetlerle ortaya çıkan ve kişinin günlük yaşam kalitesini bozan katarakt, normalde şeffaf olan doğal göz merceğinin şeffaflığını yitirerek bulanıklaşması ve opak-beyazımsı bir görünüm alması ile oluşuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Cahit Burke, katarakt hastalarının yüzde 90’ının 60 yaş ve üzerinde olduğunu söylüyor. Ancak yine de her yaş grubunda görülebiliyor. Uzm. Dr. Burke, yeni doğan bebeklerde de doğuştan katarakt görülebileceğini söyleyerek, çocuklarda, gençlerde ve orta yaşlılarda da katarakta rastlanabildiğini belirtiyor.

Belirtiler çoğunlukla yaşla beraber ortaya çıkıyor

Göz lenslerindeki bozulma ile oluşan kataraktın belirtileri ise daha çok yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkıyor. Uzm. Dr. Cahit Burke, bu belirtileri “Hatta başlangıç döneminde belirti göstermeyebilir. Göz merceğinin bulanıklaşması gün geçtikçe artar ve bu durum çoğunlukla diğer kişiler tarafından fark edilir. Yaygın olarak, görüşün net olmaması, bulanıklaşması, dumanlı ve puslu olması belirtiler arasında yer alır. Katarakt; renklerin daha solgun, daha az keskin olmasına sebep olabilir. Gazete ve kitap okumak, televizyon izlemek, araç kullanmak güçleşir. Nadir olarak çift görme olabileceği gibi karanlıktaki sokak lambası ya da araç farı gibi güçlü ışık kaynaklarının etrafında hâle görülebilir” sözleriyle açıklıyor.

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Tek seçenek ameliyat

Katarakttan tamamen kurtulmak için tek seçeneğin cerrahi müdahale olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Cahit Burke, “Katarakt ilk evrelerinde ise gözlük kullanımı ile günlük işlerin yapılması sırasında oluşan şikayetler geçici olarak giderilebilir. Ancak ilerlemiş katarakt vakalarında ameliyat tek seçenektir” diyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte katarakt cerrahisinin kolaylıkla ve hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini de hatırlatan Uzm. Dr. Burke, “Ameliyatta gözün doğal merceği alınarak yerine suni mercek yerleştiriliyoruz. Göz çevresini, çoğunlukla lokal anestezi ile uyuşturarak küçük bir tünel kesinden bulanıklaşan göz merceğini çıkarıyoruz. Ardından göz içine yüksek kalitede yapay monofokal (tek odaklı) ya da multifokal (çok odaklı) mercek yerleştirilerek hastanın görme duyusunu geri kazanmasını sağlıyoruz” diyor. Operasyonun yaklaşık yarım saat kadar sürdüğünü söyleyen Uzm. Dr. Burke, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde son teknoloji ile gerçekleştirdiğimiz katarakt operasyonları ile hastalar ilk günden itibaren gözünü kullanarak normal yaşantılarına geri dönebilmektedir” diyor.

Katarakt riskini azaltabilirsiniz!

Katarakt oluşumunu tam olarak engellemek mümkün değil ancak, gözleri güneş ışığından korumak ve direkt olarak güneşe bakmamak, sigarayı bırakmak, sağlıklı ve dengeli beslenme ile şeker hastalığını kontrol altında tutmak gibi önlemlerle riski azaltmak mümkün. 

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