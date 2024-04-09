Kıbrıs Müzeleri Ramazan Bayramı'nda Ziyaretçilerini Ağırlamaya Devam Ediyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi bayramın ikinci gününden itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek

Yakın Doğu Oluşumu Müzelerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oluşturduğu güçlü sanat atmosferi Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini sarmalamaya devam edecek. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününden itibaren kapılarını ziyaretçilerine açacak.

14 Türk toplumundan yaklaşık 3 bin sanatçının 50 bine ulaşan eserini sanatseverle buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde heykel ve resimleri inceleme şansı bulacak olan ziyaretçiler, bıçak ve kılıç koleksiyonu, gemi maketleri, tamamı el yapımı cam eser koleksiyonu, farklı kültür ve dönemlere ait kıyafetler, takılar, maketler ve daha pek çok eseri aynı çatı altında görebilecek.

Kıbrıs Araba Müzesi’nde çocuklara heyecan, yetişkinlere nostalji...

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi karşısında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatırken yetişkinleri ise otomobil tarihinin büyülü dünyasına çekiyor. Sahip olduğu zengin koleksiyonu ile modern dünyanın gelişimini ve otomobillerin tarihi gelişimini gözler önüne seren Kıbrıs Araba Müzesi’nde 200’e yakın klasik otomobil sergileniyor. Müzenin en eski aracı 1901 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından 2000’lere kadar uzanan 100 yıllık tarihin her döneminden otomobiller ziyaretçileri bir zaman tünelinin içine çekiyor. Kıbrıs Araba Müzesi sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri koi havuzu ile çocukların da eğlenceli dakikalar geçirmesini sağlıyor.

Osmanlı döneminden günümüze, tarih ve kültür dolu sanat şöleni Surlariçi Şehir Müzesi’nde!

Lefkoşa Girne Kapısı’nda yer alan Surlariçi Şehir Müzesi ise Kıbrıs’ın kültürünü ve tarihini birbirinden farklı eserleriyle yansıtmaya devam ediyor. Her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserlerin sergilendiği Surlariçi Şehir Müzesi’nde 3 binin üzerinde parça sergileniyor. Büyük, küçük tüm ziyaretçilerine tam bir sanat şöleni sunan müzede; oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, Kıbrıs Türk kültürünün simge isimlerinin hiperrealist silikon heykelleri yer alıyor. Müzede; 70’in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler ve Karagöz suretleri de dikkat çeken diğer koleksiyonlar arasında bulunuyor. Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenen berat ve fermanlar, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri, 17’inci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı dönemi eserleri ise ziyaretçilerini bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.