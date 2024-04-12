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“2. Uluslararası Öğrenci Kongresi”, dünyadaki tıp öğrencilerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde buluşturacak!

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“Göç ve Sağlık” temasıyla 25-27 Nisan’da düzenlenecek olan “2. Uluslararası Öğrenci Kongresi”, dünyadaki tıp öğrencilerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde buluşturacak!
“2. Uluslararası Öğrenci Kongresi”, dünyadaki tıp öğrencilerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde buluşturacak!

“Göç ve Sağlık” temasıyla 25-27 Nisan’da düzenlenecek olan “2. Uluslararası Öğrenci Kongresi”, dünyadaki tıp öğrencilerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde buluşturacak!

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Öğrenci Dekanlığı iş birliği ile “Göç ve Sağlık” temasıyla düzenlenecek olan “2. Uluslararası Öğrenci Kongresi”, 25-27 Nisan’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği (NEUMSA) ve Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin de (MSANC) destek verdiği kongre iki gün sürecek. Kongre; göçmenlik ve sağlık hizmetleri alanında uzmanlaşmış akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirerek göç olgusunun sağlık üzerindeki etkilerini tıp öğrencilerinin bakış açısıyla ele almayı hedefliyor.

“2. Uluslararası Öğrenci Kongresi”, göç olgusunun sağlık sistemlerine, halk sağlığına ve toplumların refahına olan etkilerini anlamayı ve gelecek nesil sağlık profesyonellerinin bu önemli konuda farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Göç olgusunun sağlık sistemi üzerindeki etkileri masaya yatırılacak!

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ile birlikte kongre başkanlığını üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi altıncı sınıf öğrencileri İntern doktorlar Suğde Aktun, Okan Erdemsiz ve Süleyman Gündüz yaptıkları ortak açıklamada göç olgusunun, toplum dinamikleri ve sağlık sistemleri üzerinde önemli etkileri olduğunu vurguladı.

Göç olgusunun gittikçe önem kazanan ve araştırılması gereken bir konu olduğunu belirten kongre başkanları, “Bu kongre, öğrencileri ve akademisyenleri, göçün sağlık üzerindeki etkilerini anlamak, tartışmak ve çözüm yolları aramak için bir araya getirecek. Göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimi, psikososyal sorunlar, epidemiyolojik dinamikler ve kültürel uyum gibi konuları kapsamlı bir şekilde ele alacak. Bu kongre, sağlık ve göç konularında uzmanlarla etkileşime geçmenin yanı sıra, farklı disiplinlerin bir araya gelerek yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkmasına da imkan tanıyacak” dedi.

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