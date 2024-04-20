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 Töre, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ı ziyaret etti

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 Töre, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ı ziyaret etti
 Töre, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ı ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a nezaket ziyaretinde bulunarak KKTC’deki üniversitelerin akademik standartları ve uluslararası iş birliği olanaklarını geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel ve akademik başarıları ile ilgili bilgi paylaştı.

Görüşmenin ardından bir birilerine hediye takdim eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ açıklamalarda da bulundu.

Zorlu Töre: “YÖK’ün KKTC’ye gelerek üniversitelerimizde denetleme yapması ve rehberlik etmesi her yıl gerçekleştirilen doğal bir süreçtir.”

Yükseköğretimin, turizm ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli istihdam ve ekonomik faaliyet alanı olduğunu hatırlatan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, devam eden denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Töre, “Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) her yıl KKTC üniversitelerini denetlemesi sistemin sağlıklı bir şekilde gelişmesi açısından son derece önemlidir” dedi.

YÖK’ün KKTC üniversitelerine de akreditasyon veren bir kurum olarak her yıl denetleme ve rehberlik yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, YÖDAK’ın YÖK ile koordineli bir şekilde çalışmasının önemine vurgu yaparak, “Bir üniversitenin yaptığı yanlış, tüm üniversitelere mal edilerek propaganda aracı haline getirilmemeli” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, konuşmasında Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde “Türkiye” başlığı altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini de ilgilendiren ifadeleri de yorumladı. Töre, Türkiye’nin AB sürecinin Kıbrıs sorununa dayandırılmaya çalışıldığına değindi. Kıbrıs sorunundaki esas çıkmazı yaratanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964’te aldığı kararı ve AB’nin Kıbrıslı Rumları tek başına üye yapması olduğunu kaydeden Töre, “Kıbrıs Türk halkı için çözüm KKTC’nin ilan edilmeseydi, biz de onu ilan ettik” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bilim, sanat ve teknoloji alanlarımızdaki üretkenliğimiz ile ülkemizi ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz.”

Gerçekleştirdiği ziyaret için Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye teşekkür eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, toplantıya katılan YÖK Heyetine de teşekkür ederek “Düzenli olarak her yıl gerçekleştirilen YÖK denetiminden memnuniyet duyuyoruz” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretimi ile sadece KKTC’de değil Türkiye üniversiteleri arasında da önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “2023’te akademisyenlerimizin yüksek etki derecesine sahip bilimsel dergilerde yayımlanan makale sayısı 1760 bandına yükseldi ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısı 3’ün üzerine çıktı. Bunun yanında araştırma merkezlerimizle hayata geçirdiğimiz multidisipliner çalışmalar ve ticari ürüne de dönüştürdüğümüz projelerimizin de etkisi ile farklı kurumların yayımladığı listelerde, daha da ileriye taşımayı hedeflediğimiz, önemli bir noktaya ulaştık” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Times Higher Education’ın dünyadaki 50 yaş altı en iyi üniversiteleri sıraladığı “Genç Üniversite Sıralaması 2023” listesinde 151-200 bandında yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “ODTÜ URAP’ın yayımladığı sıralamada da Türkiye genelinde en iyi ilk 10 üniversite arasında yer alırken en iyi iki vakıf üniversitesinden biri olarak gösterildik” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Times Higher Education tarafından eğitim kalitesinde dünyada ilk 50 üniversite arasında gösterilmemiz de bir başka gurur verici göstergedir” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bilim, sanat ve teknoloji alanlarımızdaki üretkenliğimiz ile ülkemizi ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

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