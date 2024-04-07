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Kıbrıs Araba Müzesi’nde otomobilin büyülü dünyasını keşfederken azim, güç ve güzelliğin sembolü olan Koi balıkları ile de tanışın!

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Ev sahipliği yaptığı “Koi Balığı” havuzu ile sergilenen klasik otomobiller ve oyuncaklarla birlikte çocuklara eğlenceli bir dünyanın kapılarını açan Kıbrıs Araba Müzesi, ilk günü hariç bayram boyunca ziyarete açık alacak.
Kıbrıs Araba Müzesi’nde otomobilin büyülü dünyasını keşfederken azim, güç ve güzelliğin sembolü olan Koi balıkları ile de tanışın!

Sahip olduğu zengin koleksiyonu ile dünyanın en önemli klasik otomobil müzeleri arasında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi, sergilediği oyuncaklar ve ev sahipliği yaptığı “koi balığı” havuzu ile çocuklara da eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde haftanın her günü otomobil meraklılarını ağırlayan Kıbrıs Araba Müzesi, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. Hafta sonu da açık olan müzenin ziyaret saatleri Cumartesi günleri 09.00-16.00; Pazar günleri ise 10.00-16.00. Kıbrıs Araba Müzesi, Ramazan Bayramında da ilk gün dışında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Arefe gününde ise 13.00’e kadar açık olacak.

İlk gün haricinde bayram boyunca açık olacak Kıbrıs Araba Müzesi, bayram tatiline renk katacak. Sayısı 200’e yaklaşan otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncakların yer aldığı müze, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri, gemi maketleri ve daha pek çok eseriyle bayram tatilinde de ziyaretçilerini büyüleyecek.

Rengarenk Koi Balıkları Kıbrıs Araba Müzesi’nde…

Yetişkinler ve çocuklar için büyüleyici bir deneyim sunan Kıbrıs Araba Müzesi’nde yer alan Koiler, ilk kez Japonya’da evcilleştirilen bir sazan türü. 35 yıla kadar yaşayabilen bu balıklar, sadece fiziksel güzellikleriyle değil, aynı zamanda yüklenen felsefi anlamlarla da dikkat çekiyor. Japon kültüründe koi balıkları, güçlü irade, dayanıklılık ve başarıya olan inancın sembolü olarak kabul ediliyor. Azim, güç ve güzelliğin sembolü olan Koi balıkları, mücadeleci ruhları nedeniyle samuraylar tarafından da simge olarak kabul ediliyorlar.

Klasiklerle bir zaman tünelinden geçeceksiniz!

 

Kıbrıs Araba Müzesi’nde 1900’lerin başından 2000’lere kadar uzanan 100 yıllık tarihin her döneminden otomobiller ziyaretçileri bir zaman tünelinin içine çekiyor. Otomobil dünyasının demirbaşları olan Mercedes, Ford, BMW gibi markaların ilk modellerinden günümüze kadarki yolculuklarını izlemenin mümkün olduğu müzede, 1901 Model Crestmobil, 1903 model Wolseley ve 1909 model Buick gibi klasik araçlar da yer alıyor. 300 km hız sınırını ilk kez aşan Jaguar, Lamborghini Murcielago Roadster, Dodge Viper SRT10 Final Edition gibi efsane olmuş pek çok spor araba da müzede ziyaretçilerini bekliyor. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından Kıbrıs Türk Toplumunun lideri Dr. Fazıl Küçük’e hediye edilen makam aracı da müzenin en özel eserleri arasında yer alıyor. 

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