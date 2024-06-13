38 yılın ardından masum olduğu anlaşılan adama rekor tazminat

ABD'nin Florida eyaletinde 1983 yılında 18 yaşındayken, tecavüz ve cinayet gibi ağır suçlamalarla yolu hapishaneye düşen Robert DuBoise, 37 yılın ardından suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine serbeset bırakıldı. Robert'a 14 milyon dolar tazminat ödendi

ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa şehrinde 1983 yılında, 19 yaşındaki Barbara Grams adlı genç kadın, iş yerinden dönerken tecavüze uğramış ve öldürülmüştü. Bölgedeki şüpheli kişileri inceleyen ekipler, genç kadının öldürüldüğü noktayı farkında olmadan fazlasıyla ziyaret eden Robert DuBoise tüm şüphelerin odak noktası oldu.

Kurbanın yanaklarında bulunan ısırık izinin bir diş hekimi taradından Robert'ın dişleriyle uyumlu olduğunu söylemesi üzerine DuBoise, 1985 yılında ölüm cezasına çarptırıldı. Fakat bu ceza daha sonra ömür boyu hapis cezasına çevrildi.

"HİÇBİR ŞEY KAYBETTİKLERİMİ GERİ GETİRMEZ"

Robert, 38 yıldan sonra, DNA kanıtlarının kendisinin suçları işlemediğini belirlemesinin ardından Eylül 2020'de temize çıkarıldı.

Haksız yere hapis yatanlara hapis süreleri için para ödeyen Florida eyaleti, temiz eller kuralı nedeniyle Robert'ın parayı alması için mücadele etmeye zorladı.

Ancak daha sonra mahkeme, DuBoise'a 14 milyon dolar (yaklaşık 452 milyon TL) ödenmesine karar verildi.

2020 yılında yaptığı bir röportajda "Hayatımın daha fazla yılını bunun peşinde koşarak geçirmek zorunda olmadığım için mutluyum, Para, evler, arabalar, bunların hiçbiri kaybettiklerimi geri getiremez" diye konuştu.

Rober "Hiçbir şey için acı hissetmiyorum. Zamanımı acı ve acıma partileriyle harcamak istemiyorum" dedi.

"SADECE HAYATTA KALMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Robert, yakın zamanda Reddit'te deneyimleri hakkında merak edilenleri cevapladı.

Bir kullanıcının haksız yere hapis yatmanın ne kadar öfkelendirdiğini sorması üzerine,Robert öfkenin hayatını veya düşüncelerini kontrol etmesine izin vermediğini belirtti.

Başka bir kullanıcı, Robert'ın hapisten çıktıktan sonra ilk yapmak istediği şeyi sorduğunda, Robert, masumiyetini kanıtlamaya odaklandığını, eğlenceyi düşünemediğini ve aslında sadece hayatta kalmayı düşündüğünü belirtti.

"TELEFON KULLANMAK ÇOK ZOR"

Ayrıca, hapishaneden çıktıktan sonra en çok etkilendiği şeyin teknolojik değişim olduğunu belirterek, ilk günlerinde bir akıllı telefonla vakit geçirmenin ve onun yeteneklerine hayran kalarak telefonu kullanmanın zor olduğunu itiraf etti.

Robert, hapishanede ölmeyi kabul ettiğini ancak ailesi için gerçeğin ortaya çıkmasını istediğini söyledi.