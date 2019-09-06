4 Müdür döneminde de işe gelmeyen çalışana BRT’de terfi verildi!

Bu konuda kendisini uyardığını, mevzunun yönetim kurulunda defalarca tartışıldığını ancak fikir ayrılığı ve siyasi kişilerin etkisi üzerine karara bağlanamadığını belirtti.

BRT eski Müdürü Aysu Basri akter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda “Cem Emre’nin işe düzenli gelmemesi konusu doğrudur” dedi.

İşte o açıklama,

Cem Emre’nin işe düzenli gelmemesi konusu doğrudur benim dönemimde birkaç kez yönetim kurulunda da konuşuldu ancak siyasi bir baskı olduğu ya da yönetim kurulunun ortak bir karar üretecek durumda olmadığıyla ilgili ifadeler KESİNLİKLE kendi dönemimi kapsamıyor! Ancak gerek siyasi hassasiyetler gerekse yönetim kurullarındaki ortak tavır yaratılamaması konusunun geçmiş dönemlerde yaşandığı da bir gerçektir! Yönetim Kurulumuz hiçbir konuyla ilgili siyasi bir telkin ya da baskıya maruz kalmama gibi büyük bir şansa sahip olduğu bir dönem geçirdi. İçselleştirilmiş bir demokrasi anlayışıyla gerek dönemin iktidarı gerek ise yönetim kurulu tarafından desteklenmenin ayrıca mutluluğunu yaşıyorum! Ben kendi görev sürem boyunca hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün personelden alabileceğim en yüksek verimi almak üzere herkesi motive etmeye odaklı bir anlayışla çalıştım! Bu dönemde de genel olarak büyük bir motivasyon ve verim aldığımı samimiyetle söylemem gerekiyor! Ancak herhangi bir sebepten motivasyonu geri gelmeyecek ya da yaptığı işle gönül bağını yitirmiş kişilerin çok daha pratik ve hızlı bir yöntemle yasal zeminde değerlendirilerek, kurumlarla ilişiğinin kesilmesi ve artık kamu görevinin garanti olmaktan çıkarılması kamudaki verimliliğin sağlanması İçin çok önemli bir zemin yaratacaktır! O yüzden tayin ve terfi sisteminin de gerçek anlamda iş üretim ve verimliliği zemininde değerlendirilmesi adalet duygusunu sarsmayacak kararlar üretilmesi de önemlidir.