Çatalköy'de İş Kazası: İşçi İskelede Dengesini Kaybederek Yaralandı
25 Nisan 2024 tarihinde saat 15:00 sıralarında, Çatalköy'de faaliyet gösteren bir marketin depo kısmında meydana gelen iş kazasında, Abdulmecit ANDİÇ (52 yaşında) adlı işçi ciddi şekilde yaralandı. İşçinin iskele üzerinde kaynak işi yaparken dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 1.5 metre yükseklikten beton zemine düşmesiyle olay gerçekleşti.
Gazimağusa bölgesinde yaşanan bu kaza sonrasında hemen olay yerine sağlık ekipleri ve polis gönderildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi Abdulmecit ANDİÇ, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde sağ bacağında kırık teşhisi konularak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tedavinin ardından sağlık durumu stabil olan ANDİÇ, müşahede altında tutulmaktadır.
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