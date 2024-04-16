  • BIST 9526.9
  • Altın 2474.347
  • Dolar 32.4727
  • Euro 34.5574
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİsrail: İran'a uygun zamanda karşılık vereceğiz

Girne'deki Kumarhanede Büyük Sahtekarlık Operasyonu: 101.089 ABD Doları Çalındı

» »
Girne'de bir kumarhanede çalışan B.Ü. ve H.A., reklam şirketinden alınan ürünleri fazla gösterip sahte faturalarla kumarhaneye ait nakit parayı 101.089 ABD doları olarak çalmakla suçlanıyor. Polis soruşturmayı sürdürüyor.
Girne'deki Kumarhanede Büyük Sahtekarlık Operasyonu: 101.089 ABD Doları Çalındı

Girne'de faaliyet gösteren bir kumarhanede gerçekleşen büyük çaplı bir sahtekarlık operasyonunda, işçi statüsünde bulunan B.Ü. (E-46) ve H.A. (E-36) isimli şüpheliler, kumarhaneye ait 228 adet faturayı sahteleme eylemiyle toplam 101.089 ABD doları nakit parayı çalmakla suçlanıyor. Olay, Temmuz 2022 ile Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşti ve Polis'in bilgisine ulaşması sonucunda soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler, bir reklam şirketinden kumarhane için satın alınan çeşitli ürünleri olması gerektiğinden fazla göstererek sahte faturalar düzenledi. Daha sonra bu sahte faturaları kumarhane muhasebesine sundular ve tedavüle sürerek sahtekarlıkla elde ettikleri nakit parayı çaldılar. Bu süreçte, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme suçları da gerçekleştiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, olayla ilişkilendirilen N.C. (K-39) isimli kişi de tutuklandı ve soruşturma devam ediyor. Kumarhanede çalışanların bu tür yöntemlerle ciddi bir miktarda para çalmış olması, yerel toplumda ve iş dünyasında şok etkisi yarattı. Polis yetkilileri, soruşturmanın derinlemesine sürdürülerek diğer olası suç ortaklarının da ortaya çıkarılacağını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Son dakika! Girne'de 4 apartman tahliye ediliyor09 Nisan 2024 Salı 15:50
  • Seyir halindeki araç cayır cayır yandı09 Nisan 2024 Salı 10:25
  • Murat Şenkul, sokağa atılan oyun aletlerinin çevre kirliliğine yol açmasına tepki gösterdi!08 Nisan 2024 Pazartesi 16:48
  • Girne’de trafikte durdurulan araçta uyuşturucu bulundu: 2 kişi tutuklandı08 Nisan 2024 Pazartesi 15:43
  • Şenkul: Girne Antik Liman'a giren motorlu araç sorunu kontrol altına alındı08 Nisan 2024 Pazartesi 08:55
  • Aracından bıçak çıktı06 Nisan 2024 Cumartesi 10:53
  • Girne Belediyesi ile Veteriner Hekimler işbirliği protokolü imzaladı!04 Nisan 2024 Perşembe 13:08
  • Girne’ye bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyecek04 Nisan 2024 Perşembe 09:42
  • Girne'de Hava Tüfeği ve Patlayıcı Madde Bulundu: Şüpheli Tutuklandı03 Nisan 2024 Çarşamba 14:44
  • KTTO Heyeti, Girne Belediye Başkanı Şenkul ile İşbirliği İmkanlarını Görüştü03 Nisan 2024 Çarşamba 13:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti