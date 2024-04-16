Girne'deki Kumarhanede Büyük Sahtekarlık Operasyonu: 101.089 ABD Doları Çalındı

Girne'de bir kumarhanede çalışan B.Ü. ve H.A., reklam şirketinden alınan ürünleri fazla gösterip sahte faturalarla kumarhaneye ait nakit parayı 101.089 ABD doları olarak çalmakla suçlanıyor. Polis soruşturmayı sürdürüyor.

Girne'de faaliyet gösteren bir kumarhanede gerçekleşen büyük çaplı bir sahtekarlık operasyonunda, işçi statüsünde bulunan B.Ü. (E-46) ve H.A. (E-36) isimli şüpheliler, kumarhaneye ait 228 adet faturayı sahteleme eylemiyle toplam 101.089 ABD doları nakit parayı çalmakla suçlanıyor. Olay, Temmuz 2022 ile Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşti ve Polis'in bilgisine ulaşması sonucunda soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler, bir reklam şirketinden kumarhane için satın alınan çeşitli ürünleri olması gerektiğinden fazla göstererek sahte faturalar düzenledi. Daha sonra bu sahte faturaları kumarhane muhasebesine sundular ve tedavüle sürerek sahtekarlıkla elde ettikleri nakit parayı çaldılar. Bu süreçte, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme suçları da gerçekleştiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, olayla ilişkilendirilen N.C. (K-39) isimli kişi de tutuklandı ve soruşturma devam ediyor. Kumarhanede çalışanların bu tür yöntemlerle ciddi bir miktarda para çalmış olması, yerel toplumda ve iş dünyasında şok etkisi yarattı. Polis yetkilileri, soruşturmanın derinlemesine sürdürülerek diğer olası suç ortaklarının da ortaya çıkarılacağını açıkladı.